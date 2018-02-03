Derya Uluğ ve Cem Belevi zirveyi salladı

'Beyaz cennet' Uludağ'da, Winterfest 2018 etkinlikleri dün gecede Derya Uluğ ve Cem Belevi konseri ile devam etti. Önce sahneye çıkan Cem Belevi sahneyi ısıtırken Derya Uluğ ise yaktı geçti. Albümlerindeki şarkıları seslendiren aralarında Ali Boz'un da bulunduğu yüzlerce genç dinledi.

Gece geç saatlerde başlayan konserde hayranları, Uluğ'un şarkılarına eşlik etti. Cem Belevi sahenye 2 dansçı kadın ile çıkarken Uluğ ise 2 erkek sanatçı ile yaptıkları dans şovu ile de büyük alkış aldı. Yaklaşık 2 şer saat sahnede kalan sanatçılar hayranlarını sabahın ışıklarına kadar coşturdu.

Uludağ Winterfest sahnesinde ilk defa sahne alan Derya Uluğ," Uludağ’da Winterfest’te ilk defa sahne alıyorum. Her konserde heyecanlıyız. Biz festivalleri seviyoruz, özellikler gençlik festivallerini daha çok seviyoruz. Yaşıtlarımızla beraber eğleniyoruz, onlar eğlendikçe biz de eğleniyoruz. Yeni şarkımıza klip çektik yarın onun montajını yapacağız. Klibin yönetmenliğini de bu sefer ben üstlendiğim için o yüzden bize tatil yok” dedi.