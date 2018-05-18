Detay Maxinet soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

Bilgisayarlarını açık bırakarak para kazanabilecekleri vaadi ile çok sayıda kişiden para topladığı iddia edilen Detay Maxinet’e yönelik soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nca hazırlanan rapor doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında 32 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 30 şüpheli ise Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Şüphelilerden 13’ü savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 17 şüpheli ise “bilişim sistemlerinin, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan mahkemeye sevk edildi.

İfade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 13’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise, “bilişim sistemlerinin, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari olan 1 şüpheli hakkında ise yurt dışı yasağı ve tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi.

Öte yandan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca düzenlenen raporda, Detay Telekom Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Detay Maxinet Teknolojileri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketler tarafından Detay Maxinet sistemi kapsamında kurgulanan satış ve pazarlama sisteminin değerlendirilmesi sonucunda, Detav Maxinet V3 Programı ile gerçekleştirilen Google SEO ve Digital Reklam hizmetlerinden elde edilen gelirler ile sistemde yer alan üyelere günlük gelir, prim geliri ve kariyer bonusların ödeneceği hususunun gerçeklikten uzak olduğu belirtildi.

Raporda, sistemde esasen yeni üyelerin kazandırılmasının temel amaç olduğu, alt kollarda yer alan üyelerden elde edilen gelirlerin sistemin üst basamaklarında yer alan diğer üyelere aktarıldığı belirtildi. Ayrıca, kariyer ilerleyebilmesinin sağlanabilmesini diğer üyelerin de belli koşullara uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi sistemi şeklinde oluşturulmuş tipik piramit sistem özelliklerinin bulunduğu kaydedildi.

Gamze Erdemir