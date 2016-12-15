Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » DEÜ 40 bin dolarla 30 bin euroyu TL'ye çevirdi

DEÜ 40 bin dolarla 30 bin euroyu TL'ye çevirdi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile 40 bin ABD doları ile 30 bin euroyu Türk Lirasına çevirdi.


15 Aralık 2016 12:34

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Sağlık Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı, diğer üniversitelere örnek olacak bir çalışmaya imza attı. Üniversite, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını dikkate alarak dövizleri bozdurma kararı aldı. Alınan kararla 40 bin ABD doları ile 30 bin Avro Türk Lirasına çevrildi. SKS Daire Başkanlığı, bünyesindeki tüm hesapların kontrol edildiği, Türkiye’yi ekonomik buhrana sürüklemeye çalışan çevrelere cevap olması amacı ile hesaplarda tespit edilen dövizin Türk Lirasına çevrilerek kampanyaya destek verildiği kaydedildi. Bu arada Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde de dövizle alışveriş işlemlerine izin verilmeyeceği belirtildi.

Etiketler: Dokuz Eylül Üniversitesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç