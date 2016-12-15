Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Sağlık Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı, diğer üniversitelere örnek olacak bir çalışmaya imza attı. Üniversite, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını dikkate alarak dövizleri bozdurma kararı aldı. Alınan kararla 40 bin ABD doları ile 30 bin Avro Türk Lirasına çevrildi. SKS Daire Başkanlığı, bünyesindeki tüm hesapların kontrol edildiği, Türkiye’yi ekonomik buhrana sürüklemeye çalışan çevrelere cevap olması amacı ile hesaplarda tespit edilen dövizin Türk Lirasına çevrilerek kampanyaya destek verildiği kaydedildi. Bu arada Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde de dövizle alışveriş işlemlerine izin verilmeyeceği belirtildi.