2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kullandırdığı hatalı İpotekli Konut kredileri yüzünden Washington’da 14 milyar dolar ceza ödemekle karşı karşıya kalan Alman Deutsche Bank’ın hisseleri rekor düzeyde gerilemesinde Alman hükümetinden beklediği mali desteği alamayışının etkisinin olduğu açıklandı. Frankfurt Borsası’nda işlem gören Deutsche Bank hisseleri şimdiye kadarki en düşük düzeyi gördü ve 10 Euro'nun altına inerek tarihi bir düşüşle kayıtlara geçti. Tarihinin en zor dönemlerini yaşayan Deutsche Bank'ın hisseleri tarihinde ilk kez 10 Euro'nun altına düştü. Yatırımcıların güvenini kaybeden Deutsche Bank hisseleri rekor seviyede gerileyerek Frankfurt borsasında 9.93 Euro'ya düştü.

1870 yılında kurulan ve 101 bin çalışanı bulunan Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank’ın yılbaşından bu yana hisseleri 15 milyar Euro değer kaybettiği belirlendi.

Mehmet Koca