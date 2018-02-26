Dev akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 60 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli merkezli akaryakıt dağıtım şirketleri ve bayilerinde kurulu bulunan otomasyon ve yazar kasa sistemlerine dışarıdan müdahale edilerek satış verilerinin silindiği, bu yolla da haksız kazanç elde edildiği iddiaları üzerine Körfez Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştı. Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ve Körfez Savcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada usulsüzlük yaptığı iddia edilen şirketlere yönelik 16 Şubat günü 72 ilde eş zamanlı olarak ’Vurgun’ operasyonu düzenlenmişti. Gerçekleştirilen operasyonlar doğrultusunda Kocaeli’de 130 şüpheli gözaltına alınmıştı. Kocaeli'de gözaltına alınan şahıslardan 60’ı 20'şerli gruplar halinde akaryakıt ve vergi kaçakçılığı suçlaması ile Körfez Adliyesi’ne sevk edildi.

Gözaltında bulunan 70 kişinin ise işlemlerinin tamamlanması sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Uğur Konuk - Murat Kanber

