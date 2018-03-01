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Dev akaryakıt vurgununda tutuklu sayısı 49 oldu

Örgütlü olarak akaryakıt ve vergi kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen ve devleti 600 Milyon TL vergi kaybına uğrattıkları öğrenilen ve gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 116 kişiden 49'u tutuklandı.

Dev akaryakıt vurgununda tutuklu sayısı 49 oldu

01 Mart 2018 04:44

Kocaeli merkezli akaryakıt dağıtım şirketleri ve bayilerinde kurulu bulunan otomasyon ve yazar kasa sistemlerine dışarıdan müdahale edilerek satış verilerinin silindiği, bu yolla da haksız kazanç elde edildiği iddiaları üzerine Körfez Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştı. Şüphelilerin 6 aylık dönemde devleti en az 600 milyon TL vergi kaybına uğrattıkları tespit edilmişti. Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ve Körfez Savcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada usulsüzlük yaptığı iddia edilen şirketlere yönelik 16 Şubat günü 72 ilde eş zamanlı olarak ’Vurgun’ operasyonu düzenlenmişti. Gerçekleştirilen operasyonlar doğrultusunda Kocaeli’de 130 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 96 şüpheliden 45’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 44’ü adli kontrol şartıyla, 7’si de savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 20 kişiden 4'ü de tutuklanırken, 16 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Böyle operasyonda tutuklanan kişi sayısı 49'a yükseldi. Geriye kalan 14 kişinin ise emniyetteki sorguların ardından önümüzdeki günlerde adliye sevk edileceği öğrenildi.

Etiketler: akaryakıt vurgunu

 

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