Pendik Kurnaköy'de İSKİ'nin şantiye alanında bulunan dev borunun altında sıkışan köpek mahsur kaldı. Dev borunun altında kalan köpeği fark eden vatandaşlar hemen Pendik Belediyesi Veteriner Ekipleri'ne ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, öncelikle köpeğin yaşayıp yaşamadığını anlamak için çevresine taş attı. Köpeğin tepki vermesi üzerine, veteriner ve itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler, borunun altında kalan köpeğe ulaşabilmek için karton,sopa ve küreklerle dev borunun altındaki toprak yığınını uzun süre temizledi.

Uzun uğraşlar sonucu borunun altındaki toprak yığınını temizleyen ekipler, bir kişiyi köpeğin olduğu yere doğru uzattı. Borunun altından köpeğe ulaşarak, yaralı köpeği sıkıştığı yerden kurtaran kişi vatandaşlar tarafından alkışlandı. Köpeğin çenesinin kırık olduğunu gören veteriner ekipleri, uzun uğraşlar sonucu kurtarılan köpeği hemen tedavi altına aldı.

