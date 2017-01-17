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Dev gemi boğazı kapattı

Beşiktaş Tersanesi'ne götürülen Danimarka bayraklı dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişi sırasında boğaz, tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Dev gemi boğazı kapattı

17 Ocak 2017 11:34

İtalya'nın Gioia Tauro Limanı'ndan onarım için İstanbul'daki Beşiktaş Tersanesi'ne götürülen 366 metre uzunluğunda ve 99 bin 180 groston ağırlığındaki, Danimarka bayraklı ‘Gustav Maersk’ isimli konteyner gemisi saat 10.00’da Çanakkale Boğazı önlerine ulaştı. Geminin geçişi sırasında boğaz tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Dev gemiye geçişi esnasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait ‘Kurtarma-4’, ‘Kurtarma-6’ ve ‘Söndüren-7’ isimli römorkörler refakat etti. 

Gürkan Düzenli - Murat Yüksel
 


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