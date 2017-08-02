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Dev gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Türk Akımı projesi kapsamında, boru hattı inşaatında görev yapan Malta bayraklı "Audacia" isimli gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Dev gemi Çanakkale Boğazından geçti

02 Ağustos 2017 09:01
Dev gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti - Tıkla İzle

Rusya'nın Anapa Limanı'ndan İspanya'nın Cadiz Limanı'na giden Türk Akımı projesinde görevli doğalgaz boru döşeme gemisi olan, 225 metre boyunda, 321 metre yedekli boyu olan ve 56 bin 172 groston ağırlığındaki "Audacia" gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Saat 06.15’te Çanakkale Boğazı’na giriş yapan gemi saat 08.15’te Çanakkale önlerine ulaştı. Geminin geçişi sırasında boğaz çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Geçiş sırasında güvenlik gerekçisiyle gemiye, "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-10" isimli römorkörler ile "Kıyı Emniyeti-2" tahlisiye botu eşlik etti. Geminin Ege Denizi’ne girişinin ardından Çanakkale Boğazı'ndaki trafiğin normale döneceği öğrenildi.
 

Murat Yüksel - Gürkan Düzenli
 


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