Dev hediye paketinden bakın ne çıktı!

Antalya'nın Aksu ilçesinde 2016’da eğitime başlayan Antalya'daki Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi aynı zamanda Türkiye'nin ilk tematik lise ve proje okulu, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılına ilkler ile başlayacak. Okula daha önce Almanya’dan havalandıktan sonra Antalya'ya iniş yaptığı sırada sağ iniş takımları kırılan, Boeing 737-400 tipi yolcu uçağının 1,5 milyon dolarlık ihalede sonuç alınmayınca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da araya girmesiyle 6 saatlik çalışmanın ardından okul bahçesine getirilmişti.

Dev uçak kütüphane ve müze salonu oldu

Okul bahçesine konulan ve tekerleri de takılan uçağın içinde hummalı çalışma başlamış ve uçağın içerisi üç bölüme ayrılarak uçağın içi müze, kütüphane ve sinema salonu olarak işlev verdi. Bütün bu gelişmeler yaşanırken Okul Müdürü Haldun Çevik, eğitim materyallerini zenginleştirmek için çalışmalarını devam ettirdi. Çevik hafta sonu gittiği Eskişehir 1'inci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığından öğrencilerine bir müjde vererek Türkiye’de hiçbir okulda olmayan F-4 Phatom Savaş Uçağı Kokpit Gösterge Paneli ile yine F-4 Phantom Savaş uçak motoru 2. yanma kazanını okula kazandırdı. Eskişehir’de belediyeye ait kamyona yüklenen dev ağırlıktaki iki parça, sabah saatlerinde okul bahçesine getirildi.

"Bütün bunları 11. sınıf öğrencilerimizi bekliyor”

Uçak parçalarının okula kazandırılması konusunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Konya Milletvekili Gülay Samancı’ya teşekkürlerini ileten Okul Müdürü Haldun Çevik, "Bizim için Türkiye’de hiçbir okulda bulunmayan F-4 Phantom Savaş Uçağı Kokpit Gösterge Paneli bir ilk oldu. Bu sayede modüllerimizi tamamladık. Öğrencilerimiz uçak elektroniği derslerini bu materyallerle daha işlevsel olarak işleyecekler. F-4 Phantom Savaş uçak motoru 2. yanma kazanı da aynı şekilde öğrencilerimizin uçak motoru derslerinde büyük katkısı olacak. Bunlar kolay olmadı. 2 yıllık bir okul olmamıza rağmen donanımlarımızı çok çabuk topladık. Şu anda okulumuzun bahçesinde bir Boeing 737-400 tipi yolcu uçağı var. Bu dünyada bir ilke sahip. Bütün bunları 11’inci sınıf öğrencilerimizi bekliyor” dedi.

"Savaş uçaklarının astsubayları derslere girecek”

Bu yıl ilk defa 11’inci sınıfta uçak sistemleri derslerine başlayacaklarını kaydeden Çevik,” Yine sevindirici bir haberimiz var. F4-F5 ve F16 savaş uçaklarımızın uçak gövde motorcu astsubaylarımız okulumuzda usta öğretici olarak göreve başlayacaklar. Bu da bizim için bir ayrıcalık. Bu usta öğreticilerimiz çocuklarımıza deneyimlerini anlatacaklar. Öğrencilerimizin profesyonelleşmelerini sağlayacağız. Daha iyi bir yol almak için öğrencilerimiz yol kat etmiş olacak” açıklamasını yaptı.

Ertuğrul Gün

