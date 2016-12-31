Diğer
Kategoriler

Dev hindiye 'Fırat Kalkanı' ismini verdi

Samsun'da kanatlı hayvan satıcısı bir vatandaş, büyüklüğü ve heybeti ile diğer hindilerden ayrılan 13 kiloluk dev hindisine Türkiye’nin gücünden esinlenerek “Fırat Kalkanı” ismini verip sokaklarda sergilemeye başladı.


31 Aralık 2016 10:19

Türkiye’nin kuzey Suriye'de başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı Samsunlu bir kanatlı hayvan satıcısına ilham oldu. Normal bir hindiden oldukça büyük olan 13 kiloluk hindisine "Fırat Kalkanı" adını veren ve cadde üzerinde sergileyen 55 yaşındaki Cevat Tanrıkulu, hindisini yılbaşında kesmek için değil gücün sembolü olarak saklanması üzerine sattığını belirtti.
Kısa süre içerisinde sergilendiği çarşıda vatandaşların ilgi odağı haline gelen dev hindi, kendisine yanaşan insanları gagasıyla uzaklaştırmaya çalıştı. Vatandaşların "koyun kadar" dediği hindi, 500 liradan satılıyor.

“Yılbaşında kesmek için değil güç sembolü olarak satıyoruz”
Hindiyi yılbaşında kesilmek üzere satmayacağını ifade eden Tanrıkulu, “Hindimizi biz kesilecek diye satmıyoruz. Sembolik olarak getirdik. ‘Fırat Kalkanı’ adını de Türkiye olarak başlattığımız güçlü bir harekatımız var. Dünyaya bu konuda ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdiğimiz için hindimizi de Samsun’da Fırat Kalkanı operasyonunun sembolü olarak Samsun’un en güçlüsü olarak sergiliyoruz. Nasip olursa satacağız. Bu hindiyi alan arkadaş, yılbaşında kesmek için değil, en güçlü hindi diye saklamak için alacak. Hindiye 500 lira fiyat biçtik. Kesmek için hindi almak isteyen olursa başka hindiler var. Onlardan vereceğiz. Bu hindi Fırat Kalkanı’nın Samsun’daki sembolü olarak saklanacak” dedi.
Hindinin büyüklüğü karşısında hayrete düşen vatandaşlar ise bu kadar güzel ve heybetli bir hindiye zaten kesmeye kıyamayacaklarını söylediler.
Vatandaşlar, dev hindiyi simit ile besleyerek fotoğraf çektirdiler. 

Erdi Demür
 

Etiketler: hindi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 6°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç