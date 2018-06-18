Dev Hint kenevirleri polisi şaşırttı

Diyarbakır’da UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Hevsel Bahçelerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 200 personelle sabahın ilk ışıklarıyla operasyon düzenlendi. Oldukça geniş bir alanda gerçekleştirilen operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi. Yasadışı kenevir ekimlerine yönelik operasyonda teknolojinin her türlü imkanından faydalanıldı. Drone ile tespit edilen alanlara düzenlenen operasyonda ortaya çıkan ve boyu 3 metreyi aşan çok sayıda kök Hint Keneviri polisi şaşkına çevirdi. Ele geçirilen dev Hint Kenevirleri elle sökülemeyince devreye hızar makinesi girdi. Hint kenevirleri numuneleri alındıktan sonra yerinde imha edildi. İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’ın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonu KOM Şube Müdürü Ayhan Ertuğrul yerinde yönetirken, operasyonun gün boyu devam edeceği öğrenildi.

Küçük alanlara dikilmesi de polise engel olmadı

Önceki yıllarda büyük alanlara dikilen kenevir bitkilerinin polisin özellikle havadan gerçekleştirdiği operasyonlarda fark edilmesin diye küçük alanlara dikilmesi dikkat çekti. Zor şartlar altında gerçekleştirilen operasyonların özellikle genç nüfusun olumsuz etkilenmemesi adına kararlılıkla ve sürekli devam edeceği ve uyuşturucu malzemeyi piyasaya sürülmeden ele geçirmiş olmanın uyuşturucu ile mücadele adına olumlu bir adım olduğu belirtildi.

Emrah Kızıl