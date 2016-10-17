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Dev kalamar görenleri şaşkına çevirdi

Bodrum’da amatör bir balıkçı zıpkın ile 3,5 kilogramlık dev kalamar tuttu. Kalamarı karaya çıkaran balıkçı gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Dev kalamar görenleri şaşkına çevirdi

17 Ekim 2016 13:38

Akyarlar mevkiinde denize dalan 42 yaşındaki Recep Arslan zıpkınla balık avlamak isterken dev bir kalamar vurdu. Aspat mevkiinde vurduğu kalamarı karaya çıkardığında gözlerine inanamadı. 3,5 kilogram ağırlığında olan kalamarın 1 metre uzunluğunda olması dikkatlerden kaçmadı.

Aslan, avladığı en büyük kalamar olduğunu belirterek, "Bu bölgelerde bu kadar büyük kalamar çıkmaz. En fazla 1 kilogramağırlığında kalamarlar olur. Ben denize daldığımda aynı büyüklükte 3 tane kalamar vardı. Ben bunu avlarken 2 kalamar ise kaçtı. İlk kez bu kadar büyük bir kalamar görüyorum” dedi.

Eren Ayhan


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