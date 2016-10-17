Akyarlar mevkiinde denize dalan 42 yaşındaki Recep Arslan zıpkınla balık avlamak isterken dev bir kalamar vurdu. Aspat mevkiinde vurduğu kalamarı karaya çıkardığında gözlerine inanamadı. 3,5 kilogram ağırlığında olan kalamarın 1 metre uzunluğunda olması dikkatlerden kaçmadı.

Aslan, avladığı en büyük kalamar olduğunu belirterek, "Bu bölgelerde bu kadar büyük kalamar çıkmaz. En fazla 1 kilogramağırlığında kalamarlar olur. Ben denize daldığımda aynı büyüklükte 3 tane kalamar vardı. Ben bunu avlarken 2 kalamar ise kaçtı. İlk kez bu kadar büyük bir kalamar görüyorum” dedi.

Eren Ayhan