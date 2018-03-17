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Dev kalkan balığı bin TL’ye satıldı

Karadeniz'de Fatsalı balıkçılar tarafından tutulan dev kalkan balığı bin liraya satıldı.

Dev kalkan balığı bin TLye satıldı

17 Mart 2018 11:04

Karadeniz açıklarında balıkçılar tarafından tutulan 12 kilo ağırlığındaki dev kalkan balığı görenleri hayrete düşürdü. Balıkçı tezgâhında yerini alan kalkan balığı kilosu 90 TL'den satışa sunuldu. Balıkçılar, uzun süredir bu kadar büyük kalkan balığı yakalanmadığını dile getirerek, "Karadeniz'de bu kadar büyüğüne rastlamadık. Kalkan balığının Karadeniz'de olması mutluluk verici" dediler.

Kalkan balığını alan Onur Güngör isimli vatandaş ise yaptığı açıklamada, “Bin TL verdim ve İstanbul’da arkadaşıma bu balığı göndereceğim. Uzun zamandır büyük bir kalkan balığı bekliyordum. Gelir gelmez hemen satın aldım” diye konuştu. 

Ahmet Altay

Etiketler: kalkan balığı, karadeniz

 

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