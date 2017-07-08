Dev kayaların şehir mobilyasına zorlu yolculuğu

Doğal taşlar ile süslenen Samsun’da taşın hikayesi merak uyandırıyor. Dağlardaki taş ocaklarından dinamitlerle patlatılarak çıkarılan dev kayalar, şehir mobilyası yolculuğuna çıkıyor. Kamyonlarla Samsun Büyükşehir Belediyesi Doğaltaş Elemanları Üretim Fabrikasına götürülen kayalar, burada birçok aşamadan geçiriliyor. Tonlarca ağırlıktaki kayalara CNC tezgahlarında kesilerek şekil veriliyor. Dev kütleler, saatler süren çalışmaların ardından şehir mobilyasına ve sanat eserine dönüşüyor. Oturma bankları, notalar, ay-yıldız, Atatürk heykeli, yüzey kaplama elemanları ve birçok dekoratif eser bu tesiste yapılıyor.

Taşın hikayesi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yımaz, taşın hikayesi hakkında bilgi verdi. Yılmaz, "Biz büyük kütleler içerisinden çıkarabildiğimiz volkanik taşları ve granitleri, taş fabrikasında kesiyoruz ve istediğimiz şekle sokuyoruz. Bu taşlardan bir koltuk takımı bile yapıp şehrin bir köşesine oturtturuyoruz. Onu bir şehir mobilyası haline dönüştürüyoruz. Taşın hikayesi diyebiliriz buna. Allah’ın bahşettiği taş, insanlığın azmi ve gayreti sayesinde şekil değiştirerek, yeniden insanlığa hizmet ediyor" dedi.

"Bu taşlar paslanmıyor ve çürümüyor"

"Şehrin göbeğine koyduğumuz bu taşlar paslanmıyor ve çürümüyor" diyen Yılmaz şunları söyledi:

"CNC tezgahından bu taşları keserek çıkardığınız zaman bu taşlara bir sanat eseri karakteri de kazandırabiliyoruz. Yapılan patlatmalar sonucunda, blok halinde taşlar ortaya çıkıyor. Bu blokların bazıları 50 ton ağırlığında oluyor. Tabii bunları ikiye kesmek için de patlatma uygulaması yapıyoruz. Buralarda fazla dinamit kullanmıyoruz. Eğer fazla kullanırsak istediğimiz taşları alamayız ve taşlar paramparça olur. Zaten kıymeti de burada. Ne kadar büyük taş elde edersek o kadar kıymeti artıyor."

"Bir çakıl taş bile israf edilmiyor"

Büyük doğal taşları birer sanat eserine dönüştürdüklerini ifade eden Doğaltaş Elemanları Üretim Fabrikası Sorumlu Müdürü Serkan Dilbaz, "Doğal taşlarımız yaklaşık 30 kilometre uzaklıktan bu tesise getiriliyor. 30 tonluk vincin altında bu taşları istifliyoruz. Daha sonra bu taşları guruplara ayırarak makinelere sokuyoruz. Taşlarımız makinede işlem görerek estetik bir görünüme sahip oluyor ve plak taş, bordür gibi sınıflandırıyoruz. Şehrin çeşitli caddelerinde uygun yüzeyli taşlarımız belediyemizin projeleriyle birlikte yerini almaktadır. Burada taşın bir çakılını dahi israf etmiyoruz. Büyük bir taş yeri geliyor bir sanat eserine dönüşebiliyor. Biz bu taşlardan yaptığımız eserleri çevre illere de gönderiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Amasya'ya elma figürlü bir tabela taşı hazırlayarak gönderdik" diye konuştu.

Şahin Binici

