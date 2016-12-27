Diğer
Kategoriler

Dev kaz şaşırttı

Köylüler tarafından yetiştirilen 6 kilo 100 gram ağırlığındaki Kaz büyüklüğü ile görenleri şaşırtıyor.

Dev kaz şaşırttı

27 Aralık 2016 09:15

Ardahan’da 26 yıldır Şarküteri işiyle uğraşan Erol Kayatürk, bugüne kadar bu büyüklükte bir Kaz görmediğini söyledi. Kayatürk 6 kilo 100 gram büyüklüğündeki kazı gördüğünde şaşkınlık yaşadığını söyleyerek, ’’25 yıldır bu mesleği yapmaktayım. Şu ana kadar 4 ila 5 kilo arasında kaz bulunurdu fakat bu yıl kazlar da kilo oranı artmış durumda. Bugün aldığımız kaz 6 kilo 100 gram büyüklüğüyle ve bizi şaşırttı. Bölge halkı artık kazı da ticari amaçlı görerek üretimine önem vermektedir. Köylüler artık geçim kaynağından ziyade Kaz işini ticarete dökmüş durumda. Bu büyüklükte kazı görünce şaşırdık, Devekuşu büyüklüğünde ve inşallah köylülerimiz bu üretimi sürdürürler.’’ Dev Kaz 310 liralık fiyattan alıcısını bekliyor.

Ardahan'da aileler tarafından yapılan kaz yetiştiriciliği özellikle kırsal alanda en önemli geçim kaynağı oldu. Her köyde ortalama 2000’in üzerinde kaz yetiştiriliyor ve kar yağdıktan sonra kesilen kazlar 120 lira ile 200 lira arasında değişen fiyattan satılıyor. 

Olgun Yıldız

Etiketler: 6 kilo 100 gram, dev kaz


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç