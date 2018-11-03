Dev Kılıç Balığı ağlara takıldı

Geçtiğimiz sezonlara oranla bu yıl denizlerde balık bolluğu yaşanıyor. Son zamanlarda palamut bolluğu yaşanırken balık tezgahlarına gelen vatandaşlarında yüzü gülüyor. Önceki gece avlanmaya çıkan balıkçıların ağına ise Dev Kılıç Balığı takıldı. 3 metre boyunu aşan Kılıç Balığı görenleri şaşırttı. Beylikdüzü'nde yarım asra yakın süredir balıkçılık yapan Balıkçı Kenan Balcı tarafından dev kılıç balığı merak edilenlere sunuldu.

“Maşallah balık bayramı devam ediyor”

Konu ile ilgili konuşan Balıkçı Kenan Balcı bu sezon denizlerde balık türlerinin de bol olduğunu ifade ederek, ‘'Maşallah balık bayramı devam ediyor 10 seneden sonra bu sene balık bolluğu, palamut bolluğu yaşanıyor. Halkımıza tavsiyemiz ucuz olan, bol olan, akın yapan balıkları tercih etsinler. Bu sene çok şükür palamut herkesin yüzünü güldürdü. Bazı müşterilerimiz palamuttan bıktık diyor. Balıktan bıkmayalım, Palamut çocuklarımızın kemiklerini geliştiriyor. Yaşlıların kan dolaşımını hızlandırıyor, İstavrit'ten ucuz palamut devam ediyor ama bu sene her çeşit mevcut gördüğünüz gibi'' dedi.

“Bu kılıç balığı 3 metre boyunda, çok az denk geliyor”

Marmara Denizinde yakalanan Dev Kılıç balığı hakkında da bilgi veren Kenan Balcı, ‘'Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim sahillerdeki arıtmalarımız çoğaltıldıktan sonra denizler temizlendi. Marmara'ya, Karadeniz'e bol bol balıklar gelmeye başladı. Marmara ve Çanakkale boğazında Kılıç balığının yanı sıra bütün balıklar da gözükmeye başladı. Bu kılıç balığı 3 metre boyunda, çok az denk geliyorduk, bu günlerde maşallah çoğalmaya başladı. Çok mutluyuz'' diye konuştu.