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Dev levrek kuzu fiyatına satıldı

Marmara Denizi açıklarında balıkçılar tarafından yakalanan 7 kilo ağırlığındaki levrek, Balıkesir'de kilosu 100 liradan satıldı.

Dev levrek kuzu fiyatına satıldı

26 Aralık 2017 08:56

Marmara Denizi açıklarında balıkçılar tarafından yakalanan 7 kilo ağırlığındaki levrek tezgaha düşer düşmez satıldı. Balıkesir’de balıkçılık yapan Orhan Yıldız, bu yıl havaların soğuk gitmemesi nedeniyle balık fiyatlarının fazla ucuzlamadığının altını çizerek, “Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında gittiği için balık hep pahalı oldu. İleriki günlerde ne olur ne biter bilemeyiz. Şu an hamsi 15-30 lira, istavrit 20, sardalya 10, tekirler 40 lira, çinekop 50, fiyatlar balığına göre değişiyor. Bugün tezgahın gülü levrek tam 7 kilo ağırlığında ve kilosu 100 liradan toplam 700 liraya kuzu fiyatına satıldı” dedi. 

Hasan Otağ Fırıncıoğulları

Etiketler: levrek

 

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