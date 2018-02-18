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Dev maç Cüneyt Çakır'ın!

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Chelsea ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Dev maç Cüneyt Çakırın!

18 Şubat 2018 13:59

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA tarafından zorlu bir maça atandı. Tecrübeli hakem, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Chelsea ile Barcelona arasında oynanacak müsabakada düdük çalacak. 20 Şubat Salı günü Stamford Bridge'de 22.45'te başlayacak mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in çizgi hakemi olarak görev alacağı bu zorlu karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Emre Eyisoy olacak.

Cüneyt Çakır, en son altı sene önce bu iki takımın maçını yönetmiş ve Camp Nou’da oynanan karşılaşma 2-2 sona ermişti. 

Uygar Aydın
 

 

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