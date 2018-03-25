Dev maç G.Saray’ın

Karşılaşmaya Hardy ve Mehmet’in basketleri ile başlayan Galatasaray, skoru 5-2 yaptı. Vasıliauskas ve Eldridge ile üst üste basketler bulan Tranzonspor, periyodun bitimine 3 dakika 4 saniye kala 19-17 öne geçti. Karşılıklı sayılarla geçilen son anlarda Eldridge ile turnukiden sayı bulan bordo-mavililer, periyodu 23-22 önde tamamladı.

İkinci periyoda Hardy ve Preldzic’in üçlükleri ile başlayan Galatasaray, 6-0 seri yakalayarak 28-25 öne geçirdi. Sarı-kırmızılılar, Green ve Heslip’in üçlükleri ile cevap veren Trabzonspor, 29-28 yaparak skor üstünlüğünü ele geçirdi. Son bölümü daha iyi oynayan bordo-mavililer, Green’in önderliğinde devreye 47-44 önde girdi.

İKİNCİ YARI

Üçüncü periyoda Hendrix ile boyalı alandan bulduğu sayılarla başlayan Galatasaray Odeabank, 48-47 öne geçti. Hardy’nin sayılarına Vasiliauskas ve Obekpa ile karşılık veren Trabzonspor, periyodun bitimine 5 dakika skoru 54-54 yaptı. Obekpa’nın savunma ve hücumdaki iyi oyunuyla bordo-mavililer, periyodu 62-59 üstün tamamladı.

Son periyoda Göksenin’in üst üste bulduğu üçlüklerle giren Galatasaray, 6-0 seri yakaladı ve 65-62 öne geçti. Green ve Harris ile üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketler 68-67 öne geçti. Son dakikalarda Renfroe, Summers ve Göksenin ile hücumda etkin olan Galatasaray, parkeden 84-78’lik skorla galip ayrıldı. Maçın en skorer oyuncusu Trabzonspor’da 27 sayı ile oynayan Harris olurken, Galatasaray da ise Renfroe 16 sayı ile takımına katkıda verdi. Bu maçla birlikte sar-kırmızılılar, ligdeki 10. galibiyeti elde ederken, bordo-mavililer ise 14. mağlubiyetini aldı.

BAŞKAN DESTEĞİ

Müsabakayı Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile yöneticiler Ömer Cansever, Hacı Hüseyin Toprak, Mahmut Recevik, Erol Özmandıracı ve Nejat Güney de takip etti.

---KÜNYE---

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz xx, Ahmet Tatlıcı xx, Serhat Büker xx

Galatasaray Odeabank: Hardy xxx 15, Taylor xx 7, Juskevicius xx 7, Mehmet Yağmur xx 4, Hendrix xxx 10, Ege x, Renfroe xxx 16, Caner x, Summers xx 7, Preldzic xx 6, Göksenin Köksal xx 12

Başantrenör: Oktay Mahmuti

Trabzonspor: Burak x, Heslip xxx 27, Vasıliauskas xxx 15, Harris xx 6, Eldridge xx 10, Obekpa xx 6, Green xx 14, Ozan x, Bora x

Başantrenör: Ozan Bulkaz

1.periyot: 22-23 (Trabzonspor lehine)

Devre: 44-47 (Trabzonspor lehine)

3.periyot: 59-62 (Trabzonspor lehine)