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Dev maç tatil edildi

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında çıkan olaylardan dolayı karşılaşma tatil edildi.

Dev maç tatil edildi

19 Nisan 2018 21:58
 

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