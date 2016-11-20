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Dev narenciye fabrikası kül oldu

İzmir’in Seferihisar ilçesindeki 10 dönümlük narenciye fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına onlarca itfaiye ekibi müdahale ederken, fabrika tamamen kül oldu. Aynı fabrika 2014’ün Mayıs ayında bir kez daha alevlere teslim olmuştu.

Dev narenciye fabrikası kül oldu

20 Kasım 2016 22:43
Dev narenciye fabrikası kül oldu - Tıkla İzle

Seferihisar Ulamış Mahallesinde bulunan narenciye ve meyve sebze işleme fabrikasında saat 18.00 sıralarında çıkan yangın, fabrikada çok fazla plastik malzeme olmasından dolayı hızla büyüdü. Saatlerce kontrol altına alınamayan yangına, İzmir merkezden gelen çok sayıda itfaiye aracı ve itfaiye eri müdahale etti.
Fabrikayı saran alevler metrelerce yüksekliğe çıkarken, duvarlarda kullanılan yalıtım malzemelerinin yanıcı olması itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alınan yangında 10 dönümlük soğuk hava deposu ve 5 bin metrekarelik işletme alanı tamamen kül olurken, zararın ise milyonlarca lirayı bulduğu ifade edildi.

2 sene önce de yanmıştı
Aynı fabrika 2014’ün Mayıs ayında bir kez daha alevlere teslim olmuştu. Akşam saatlerinde çıkan yangın, sabah saatlerinde ancak kontrol altına alınmış ve fabrika neredeyse tamamen kül olmuştu.
Yangının tamamen söndürülmesinin ardından detaylı araştırma yapacak olan ekipler, yangının çıkış nedenini belirleyecek. 

Ali Gözeten


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