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Dev petrol platformunun Boğaz'dan geçişi havadan görüntülendi

Panama bayraklı "GSP Saturn" isimli dev petrol platformunun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçişi havadan görüntülendi.

Dev petrol platformunun Boğazdan geçişi havadan görüntülendi
Dev petrol platformunun Boğaz'dan geçişi havadan görüntülendi - Foto Galeri

05 Şubat 2018 12:22
Dev petrol platformunun Boğaz'dan geçişi havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Platform köprüye yakın geçerken çekilen görüntüler, Boğaz manzarasıyla birleşince ortaya muhteşem görüntüler çıktı.

5 bin 235 groston ağırlığında, 52.4 metre uzunluğunda ve 110 metre yüksekliğindeki ’GSP Saturn’ isimli Panama bayraklı dev petrol platformu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçti. Dev petrol platformu geçtiğimiz günlerde Boğaz'dan geçişini tamamlayamamış ve Marmara açıklarında demirlemişti. Yaklaşık bir haftanın ardından dev petrol platformu bugün yeniden Boğaz'a girdi. İstanbul Boğazı'na giren petrol platformunun geçişi havadan görüntülendi. Dev platformun köprüye yakın geçmesi ve Boğaz manzarası muhteşem görüntülere sahne oldu. 

Ahmet Faruk Sarıkoç - Mustafa Esen

 

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