Dev platform boğazdan geçti!

Rusya’nın Kavkaz Limanı’ndan CHRISTOS XXXIII VE RED SEA BRIGAND adlı romörkörlere bağlı olarak yola çıkan dev platform İstanbul Boğazı’na Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı romörkörlerin eşliğinde girdi. Platformun bir bölümü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün altından geçmeden önce batırıldı. Daha sonra dev platform Tuzla Tersanesi’ne doğru hareket etti. Dev platformun hangi amaçla geldiğiyle ilgili açıklama yapılmadı.

(Cenk İşver / İHA)Rusya’nın Kavkaz Limanı’nda yola çıkan dev platform İstanbul Boğazı’ndan geçerek Tuzla Tersane’sine götürüldü. Platform 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçmeden önce batırılırken, boğazda geniş güvenlik önlemi alındı.

Rusya’nın Kavkaz Limanı’ndan CHRISTOS XXXIII VE RED SEA BRIGAND adlı romörkörlere bağlı olarak yola çıkan dev platform İstanbul Boğazı’na Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı romörkörlerin eşliğinde girdi. Platformun bir bölümü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün altından geçmeden önce batırıldı. Daha sonra dev platform Tuzla Tersanesi’ne doğru hareket etti. Dev platformun hangi amaçla geldiğiyle ilgili açıklama yapılmadı.

Cenk İşver