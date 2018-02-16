Dev platform Çanakkale Boğazı'ndan geçti!

İstanbul'un Tuzla Limanından İzmir'in Aliağa Limanına giden 87.78 metre yüksekliğinde 65.84 metre genişliğinde 22 bin 604 gross ton ağırlığındaki Bahama bandıralı 'DEBORAH' adlı petrol platformu Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

Saat 13.35 sıralarında Çanakkale önlerine ulaşan 'DEBORAH' adlı petrol platformu, boğazı geçerek Ege Denizi’ne açıldı.

Geminin geçişi esnasında, "Kurtarma-1", "Kurtarma-10" ve "Türkeli" römorkörleri refakat etti.

Platformun geçişi esnasında, Çanakkale Boğazı tek yönlü olarak deniz trafiğine kapatıldı.

Murat Yüksel - Utku Yaşar Cüce

