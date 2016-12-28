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Dev tabela çocukların üzerine düştü

Karaman’da karın ağırlığına dayanamayan reklam tabelasının da bulunduğu sundurma, kartopu oynayan çocukların üzerine düştü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Dev tabela çocukların üzerine düştü

28 Aralık 2016 17:21
Dev tabela çocukların üzerine düştü - Tıkla İzle

Olay, 4 gün önce Piri Reis Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde bulunan bir lokanta önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki Talha Elitok, arkadaşlarıyla birlikte karın yağmasını fırsat bilerek kartopu oynamaya başladı. Bir süre kartopu oynayan çocuklar dinlenmek için lokantanın önüne oturdu. Bir süre sonra kilolarca ağırlıktaki reklam tabelalarının da bulunduğu sundurma karın ağırlığına dayanamayarak çocukların üzerine düştü. Reklam tabelasının çocukların üzerine düştüğünü gören vatandaşlar hemen yardıma koşarken çocuklar ise kazayı yara almadan atlattı.

Üzerine reklam tabelasının bulunduğu sundurma düşen Talha Elitok, "Arkadaşlarımla kartopu oynadıktan sonra yorulduk ve bir süre nefeslenelim diye oturduk. O anda kendi aramızda konuşurken tabela bir anda üzerimize düştü. Arkadaşlarıma bir şey olmazken benim kolumda bir eziklik oldu" dedi.

Lokanta sahibi Recep Sayma da, "Öğle vakti çocuklar kartopu oynarken, bir anda üzerlerine benim iş yerimin de reklam tabelasının bulunduğu sundurma karın ağırlığına dayanamayarak düştü. Çok şükür çocuklara bir şey olmadı" diye konuştu.

Düşen sundurma iş yeri sahipleri tarafından kaldırıldı.

“GAZİPAŞA BEDESTEN ÇARŞISI’NIN ÇATISI ÇÖKTÜ”

Yüzden fazla esnafın bulunduğu Gazipaşa Bedesten Çarşısı’nın çatısı da karın ağırlığına dayanamayarak sabaha karşı çöktü. Çökme anı bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Çatının iş yerlerinin kapalı olduğu bir zamanda çökmesi olası bir faciayı önledi.

(Mehmet Dağlı / İHA)

Etiketler: Karaman, tabela, Talha Elitok


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