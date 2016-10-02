Fuarda sergilenen 240 bin Euroluk dev traktörü, büyüklüğü ve fiyatıyla dikkat çekiyor. Dev traktör hakkında bilgi veren Tarım Makineleri Direktörü Ahmet Yenişehirli, “350 HP gücünde bir traktör. Segmentinde sayılı traktörlerden birisi. Fuarın en büyüğü. Traktörümüz son teknolojidir. C-Matic şanzımana sahip. Bu traktörümüzü Edirne’den bir çiftçimiz aldı. Fuar sonrası teslimini gerçekleştireceğiz. Traktör çok iyi bir marka. Traktörün fiyatı 240 bin Euro. Biz Enka Pazarlama olarak 7 yıldır bu markanın distribütörlüğünü yapıyoruz. Lüleburgaz’da düzenlen tarım fuarına daha önceleri de geldik. Fuara vatandaşlar ilgi gösteriyor" dedi.

Kaner Akaner