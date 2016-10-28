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Dev Türkiye haritası için Guinness’e başvuru yapıldı

İzmir’de Smyrna Meydanı’nda 2 bin 123 kişinin oluşturduğu dev Türkiye haritası için, ’insanların oluşturduğu en büyük ülke haritası’ kategorisinde Guinness Rekorlar Kitabı’na da başvuruda bulunuldu.

Dev Türkiye haritası için Guinnesse başvuru yapıldı

28 Ekim 2016 22:30

Cumhuriyetin kuruluşunun 93. yıl dönümünde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine farklı etkinliklerin altına imza atan Bayraklı Belediyesi, Smyrna Meydanı’nda 7’den 70’e farklı yaş gruplarından 2 bin 123 kişiyi bir araya getirdi. Aynı anda zeybek oynayan 2 bin 123 kişi, ardından kırmızı-beyaz dev Türkiye haritası oluşturdu. Etkinlik öncesi Smyrna Meydanı’na kurulan 540 metrekare büyüklüğündeki dev beyaz perdeye 7 projeksiyon cihazı aracılığı ile yansıtılan Atatürk ve Cumhuriyet konulu 3D mapping gösterisi de izleyiciler tarafından beğeni topladı.

Bayraklı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte bir rekorun da altına imza atılmış olunacak. Bayraklı Belediyesi, İnsanların oluşturduğu en büyük ülke haritası kategorisinde Guinness rekortmeni Onur Tümer öncülüğünde Guinness Rekorlar Kitabı’na başvuru yaptı.

Zeybek oynayan en küçük oyuncu 5 yaşındaki Arda Tekmen olurken, en büyüğü 78 yaşındaki Hatice Jokiçin oldu. 2 bin 123 kişi, cumhuriyetin 200. yılına, “Cumhuriyet ilelebet yaşayacak” mesajı gönderdi. Vatandaşların meydanı hınca hınç doldurduğu etkinlikte kimi vatandaşlar ise gözyaşlarına hakim olamadı.

“BİR ÖLÜR, BİN DOĞARIZ"

Yine tarih yazdıklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Hepinizi yürekten kutluyorum. Kendinizi alkışlayın. Parçalanmış bir imparatorluktan 1923’te çağdaş bir Cumhuriyet kuran sevgili Atatürk’ü bir kez daha sevgi ve saygıyla anıyoruz. Yüzünü uygarlığa, bilime dönmüş çağdaş bir Cumhuriyet kuran ve bu Cumhuriyet’i 15 yılda Avrupa ülkeleri seviyesine çıkaran ve aramızdan ayrılan Atatürk’ten sonra bu Cumhuriyet’i yıkmak isteyen gerici, karanlık güçler, Cumhuriyet düşmanı güçler uzun yıllar uğraş veriyor. Hedefleri bizleri geriye götürmek” dedi.

“Biz ufkumuzu daima çağdaşlığa ve bilime vermiş bir Cumhuriyet`te yaşamak istiyoruz” diyen Başkan Karabağ, “Onun için bugün siz bir Türkiye haritası oluşturdunuz. Neden Türkiye haritası? Ulus devletin sınırları, Misak-ı Milli’nin sınırları. Emperyalizme karşı savaş verebilecek tek ulus tipi, bütünleşmiş, millet olmuş Türkiye Cumhuriyeti tipidir. Türkiye’yi bölemezler. Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkamazlar. Bizi geriye götüremezler. Çünkü biz bir ölür, bin doğarız” ifadelerini kullandı.

Başkan Karabağ’ın konuşmasının ardından hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı söylendi.

Etiketler: Guinness


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