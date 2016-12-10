İçerisinde sanat eseri tünel ve devasa viyadüklerinin bulunduğu Gemlik-Bursa arasındaki 25 kilometrelik kısım 28 Aralık Çarşamba günü Başbakan Binali Yıldırım tarafından açılacak. Otobanda son hazırlıklar hummalı bir şekilde sürerken, açılışla birlikte İstanbul Bursa şehir merkezi arasındaki ulaşım kesintisiz gerçekleşecek. Otobanla birleşecek olan ve Bursalıların daha önce kullandığı İzmir İstanbul Ankara güzergahındaki 53 kilometrelik çevre yolu ise ücretsiz hizmet vermeye devam edecek

"28 ARALIKTA BAŞBAKAN AÇACAK"

İHA Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş’e açıklamalarda bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun, Başbakan Binali Yıldırım’ın otobanın 25 kilometrelik etabını, sanat eseri tünel ve viyadüklerin açılışını 28 Aralık’ta gerçekleştireceğini belirterek, "Türkiye’nin en önemli ve en büyük projesinde İstanbul’dan Bursa’ya kesintisiz ulaşım sağlanmış olacak. İnşallah Sayın Başbakanımızın da teşrifleriyle Karsak Boğazı’ndan Ovakça’ya kadar olan otoyolun açılışı yapılacak. Böylelikle İstanbul’dan Bursa’mıza kadar olan bölüm tamamlanmış olacak” dedi.

İznik Bursa arasındaki yapımı tamamlanan 25 kilometrelik bölümün hem maliyetli hem de trafik yoğunluğunun en çok olduğu bölümlerden biri olduğunu hatırlatan Torun, “Özellikle Bursa’nın şu günlerde biraz sıkıntılı olan trafik yükünü ciddi manada rahatlatacak bir yolu hizmete almamız söz konusu olacak. Gerçekten sanat yapılarıyla muazzam bir yol yapıldı. 6 viyadüğün olduğu, 1250 metrelik bir tünel geçişinin olduğu 25 kilometrelik bir bölümü hizmete almış olacağız. Böylelikle Bursa ile İstanbul arasındaki mesafe daha da yakınlaşmış olacak. Bu yolda Ulaştırma Bakanıyken çok büyük emeği bulunan Sayın Başbakanımızın uğurlu elleriyle yolu açmış olacağız" diye konuştu.

"BURSA ÇEVRE YOLU BURSALILARA ÜCRETSİZ"

Bursalıların merakla beklediği soruyu da cevaplandıran Cemalettin Torun, "Otoban, Bursalıların daha önce kullandığı 53 kilometrelik çevre yolu ile birleşecek. Bursalıların çevre yolu olarak kullandıkları Başköy’den Turanköy’e giden bölümde ücret alınmayacak. Bursa çevre yolu ücretsiz olarak hizmet vermeye devam edecek. Bu ara bölümü kullananlar ücret ödemeyecekler" şeklinde konuştu.

OTOBANDA SON DURUM

İstanbul İzmir otobanı kapsamındaki Gemlik Bursa arasındaki 25 kilometrelik yolda çalışmalar son aşamaya geldi. İHA ekibi de çalışmaları ve otobanın son durumunu havadan görüntüledi.

Gemlik Serbest Bölge ve Ovakça gişelerinin bulunduğu alanda 1250 metre uzunluğa sahip Selçukgazi Tüneli de bulunuyor. Selçukgazi Tüneli, Türkiye’deki otoyollar üzerindeki en uzun tünel olan Bursa-Yalova İl sınırındaki Orhangazi Tünelinin ardından projenin en uzun ikinci tüneli konumunda. Tüneldeki kazı-destekleme ve nihai beton kaplama çalışmaları tamamlandı. Tünelin elektrik elektronik ve elektromekanik işleriyle 2016 yılı sonu itibariyle tamamlanması planlanıyor. Öte yandan projenin İzmir ayağındaki 210 metre uzunluğundaki Belkahve Tüneli de bu ay sonu itibariyle tamamlanacak.

6 VİYADÜK SANAT ESERİ GİBİ

Projenin göz bebeği otoyol üzerindeki devasa boyutlardaki 29 viyadük ihtişamı ile gözleri kamaştırıyor. Gemlik-Bursa arasındaki 25 kilometrelik yolda bulunan 6 viyadüğün yapım çalışmaları tamamlandı. Gemlik -Orhangazi arası Umurbey Mevki’inde E5 karayolunun üzerinden geçen devasa boyutlardaki viyadük, görenleri hayran bırakıyor.

Açılışı yapılacak bölümde 1250 metre uzunluğunda Selçukgazi Tüneli ile 2672 metre uzunluğunda 6 adet betonarme viyadük , 1 adet kavşak, 1054 metre uzunluğunda 15 adet köprü, 55 adet menfez ve 1 adet servis alanı bulunuyor.

DEV PROJEDE SON DURUM

Bugüne kadar 16 milyar liralık imalat yapılan, 2 milyar lira da kamulaştırma bedeli ödenen projede 7469 personel ile birlikte 1774 adet iş makinesi görev yapıyor.

Gebze - Orhangazi - İzmir Otoyolu (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil ) Yap - İşlet - Devret Projesi 384 kilometre otoyol ve 49 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 433 kilometre uzunlukta inşa ediliyor.

Yapım çalışmaları tamamlanan Gebze-Gemlik kesiminde yüzde 100, yapım çalışmaları devam eden Gebze-Bursa kesiminde yüzde 99, Kemalpaşa ayrımı - İzmir kesiminde yüzde 99 olmak üzere projenin tamamında yüzde 73 fiziksel gerçekleşme sağlandığı öğrenildi.

İstanbul İzmir projesi kapsamında 17 viyadüğün yapım çalışmaları tamamlanırken 12’sinde ise yapım çalışmalarına devam ediliyor.