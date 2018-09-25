Dev yolcu gemisi bin 762 yolcusuyla Bodrum'a demir attı

Bahama bayraklı dev yolcu gemisi M/S Marella Dıscovery 2, Bodrum'a demir attı. Rodos'tan gelen kruvaziyerde, çoğunluğu İngiliz bin 762 yolcu ve 746 mürettebatının olduğu öğrenildi. Gümrük işlemleri tamamlanarak gemiden inen turistler, Bodrum sahilinde yürüyüş yaptı. Tarihi yerleri ziyaret edip alışveriş yapan turistler, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi. Paşatarlası ve Kumbahçe plajlarında denize giren turistler, güneşin keyfini çıkardı.

Beşinci kez ilçeye gelen ve bu yıl son seferi yapan 264 metre uzunluğundaki M/S Marella Dıscovery 2'nin akşam saatlerinde Chania kentine hareket edeceği bildirildi.

Tuba Ayhan

