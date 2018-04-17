'Devamlılık Hatası' Sergisi, SALT Beyoğlu’nda sanatseverin ziyaretine açıldı

Türkiye'de 1990'larda gelişmeye başlayan güncel sanat ortamının etkin isimlerinden Aydan Murtezaoğlu ve Bülent Şangar'ın bugüne kadarki en kapsamlı sergisi "Devamlılık Hatası", SALT Beyoğlu'nda sanat severlerin ziyaretine açıldı. Adını, sinema ve edebiyatta kurgusal tutarsızlıklar için kullanılan terimden alan sergi, pratiklerini ayrı yürüten iki sanatçının birlikte çalışmaya geçişi ve zamanla sergilemede karşılaştıkları kesintiye gönderme yapıyor.

Projenin nasıl oluştuğu hakkında bilgi veren SALT Araştırma ve Programlar'dan Merve Elveren, ''Biz, Aydan Murtezaoğlu ve Bülent Şangar ile yaklaşık 2 sene önce ilk buluşmamızı yaptık. O zamandan beri 'Devamlılık Hatası' sergisi için çalışıyoruz. SALT Beyoğlu'nun açılış sergisi olarak planlandı'' dedi.

'Devamlılık Hatası' sergisi içeriği hakkında konuşan Elveren, ''Aydan Murtezoğlu ve Bülent Şangar'ın hem 1990'ların başından 2010'ların ortalarına kadar devam eden bireysel pratiklerinden hem de birlikte ürettiği ortak işlerden oluşur. Serginin sınırlarını, SALT Beyoğlu'nun giriş katındaki ortak çalışma "İşsiz İşçiler-sana yeni bir iş buldum!" ve 3'üncü kattaki 'Laboratuvar İşi' belirler. Geri kalan alanlara da Murtezaoğlu ve Şangar'ın bireysel pratiklerindeki işler belli bir akışkanlık, bir geçiş ile kesişmeler ve ayrışmalar da var tabii bu geçiş üzerinden yayılır. 'Laboratuvar İşi'; bir odaya yerleşir, aslında büyük bir yerleştirme. 'Laboratuvar İşi'nin performansı Cumartesi ve Pazar günleri saat 14.00'de gerçekleşecek ve performanslar sergi sonuna kadar devam edecek. 'İşsiz İşçiler-sana yeni bir iş buldum!' ise Salı'dan Pazar gününe kadar 14.00 ile 18.00 saatleri arasında yürütücülerin olduğu bir performans olacak. İşlerde ve sergide bir 'muhatap' arayışı vardır. İşlerle aktive olan, konuşan, müzakere alanı oluşturan izleyicilerden ziyade muhataplar aranıyor. Bu, sanatçıların pratiklerinde devam eden bir durumdu. Bunu ortak işlerde belki bir adım daha ileriye götürmek ve dialoglar oluşturabilmek mümkün'' şeklinde konuştu.

'Devamlılık Hatası' sergisi, her ne kadar Aydan Murtezoğlu ve Bülent Şangar'ın bu pratiklerini kapsamlı bir şekilde gerçekleştiren sergi olsa da sadece bu şekilde bakmak pek mümkün değil sergiye diyen Elveren, ''Çünkü sanatçıların birlikte gösterdiği ilk sergidir. İşlerin detaylı olarak bakıldığı ilk sergidir. Aydan Murtezaoğlu, 95'deki kişisel sergisinden sonra hiç kişisel sergi yapmadığı için bu sergi bu yönüyle önemli bir sergidir. İşlerin yapıldığı dönem ve yıllarına bakmak, işlerin üretim süreçleriyle ilgili ve gösterim süreçleriyle ilgili çok detay verecektir. Bir taraftan da 90'ların ve 2000'lerin güncel sanat ortamını anlayabilmek, oradaki referanslara görebilmek ve yurtdışında gösterilen işleri görebilmek için sergi ipuçları barındırır'' diye konuştu.

Yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: 'Devamlılık Hatası', yapının giriş mekanı Forum'da, İşsiz İşçiler-sana yeni bir iş buldum! (2006-2018) ile başlar. Bu performans ve üçüncü kattaki bir diğer ortak üretim olan 'Laboratuvar İşi' (2006-2018) serginin kavramsal sınırlarıdır. 'İşsiz İşçiler-sana yeni bir iş buldum!', önerme niteliğindeki temsili bir 'üretim bandı' çevresinde, sergi süresince istihdam edilen beş kişi ve mekana gelenlerin diyaloglarıyla şekillenir. Yürütücüler ve katılımcıların hazır bir metne tabi olmadığı performans, hızlı tüketim ürünleri kadar kültür üretimlerinin oluşum süreç ve yöntemlerini sorunsallaştırır. Türkiye özelinde yıllara göre değişen su ve çevre politikaları ile hayati sonuçlarını irdeleyen 'Laboratuvar İşi', bir okuma performansının yapıldığı laboratuvar benzeri bir yerde, siyasi söylemlerin bilimsel rapor ve analizlerle nasıl çeliştiğine dikkati çeker. Her iki iş, sanatçıların yanı sıra performansların yürütücüleri ve onlara eşlik eden katılımcılarla var olur. Murtezaoğlu ve Şangar'ın hem ayrı hem bir arada sürdürdüğü pratikleri, bireyleri pasif birer 'izleyici'den ziyade kendileriyle beraber düşünen, yorumlayan ve harekete geçen birer 'muhatap' olarak konumlar. Sanatçıların dahil olduğu iki yıllık yoğun bir çalışmayla hazırlanan 'Devamlılık Hatası', yapının katlarına yayılan bir seçkiyle kesiştikleri, ayrıştıkları yönleri ve bağımsız işlerinin ortak üretimleriyle etkileşimini görünür kılar''.

SALT'ta ilkbahar programlar

SALT Galata’da düzenlenen 'Tanımsız Hizmetler Bürosu (T.H.B.)' sergisi, sanat işlerinin hangi koşullar altında, ne gibi aşamalardan geçilerek nasıl ve kiminle üretildiğini; ayrı disiplinlerle etkileşirken ne gibi nitelik ve roller edindiğini araştırıyor. Türkiye güncel sanat üretiminde önemli yer tutan Aydan Murtezaoğlu ve Bülent Şangar’ın bugüne kadarki en kapsamlı sergisi ise SALT Beyoğlu'nda gerçekleştiriliyor.

'Devamlılık Hatası', 1990’lardan bugüne sanatçıların bağımsız ve ortak işlerini bir araya getiriyor. SALT Beyoğlu'ndaki Açık Sinema programlarının da bu ay başlayacağı aktarıldı. Mekansal düzenlemelerinin tamamlanmasıyla kullanıma giren yapıda ayrıca, Robinson Crusoe 389 kitabevi, yeme içme servisi sunan ve gıda odaklı kültür incelemelerine ortam sağlayan Mutfak ile Kış Bahçesi bulunduğu aktarıldı. İstanbul'daki ilkbahar programlarına, başkentte çeşitli mekanların ev sahipliğinde SALT Ankara konuşma ve atölyeleri eşlik ediyor.