Devasa bir kara delik keşfedildi

Avustralya Ulusal Üniversitesi’ndeki (ANU) gökbilimciler, ANU’ya ait Siding Spring Gözlemevi’ndeki SkyMapper teleskobunu kullanarak bilinen evrende en hızlı büyüyen kara deliği keşfetti. Gökbilimciler, Dünya’ya 12 milyar ışık yılı hızında bulunan kara deliğin güneşin 20 milyar büyüklüğünde olduğunu belirtti.

Araştırma, kara deliğin çok büyük olduğunu ve her iki günde bir güneşlerimizi kendisine çekebilecek güçle bir kitle enerjisine sahip olduğunu maddeyi dönüştüren enerjileri, galaktik bir ölçekte uzaya geri döndürdüğünü ileri sürüyor. ANU Astronomi ve Astrofizik Araştırma Okulu’ndan Dr. Christian Wolf," Bu kara delik o kadar hızlı büyüyor ki, tüm galaksiden binlerce kez daha parlak bir şekilde parlıyor" dedi. Wolf, "Eğer bu canavar Samanyolu galaksisinin ortasında bulunsaydı, dolunaydan 10 kat daha fazla parlak görünürdü. Gökyüzündeki tüm yıldızları neredeyse gölgede bırakan, inanılmaz parlaklıkta bir iğne ucu kadar bir yıldız gibi görünürdü. Eğer bu canavar Samanyolu’nun merkezinde olsaydı, kendisinden yayılan büyük miktarda x-ışınları ile Dünya üzerinde yaşamı muhtemelen imkansız kılacaktı” dedi.