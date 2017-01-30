Demre Kaymakamlığı, Demre Belediye Başkanlığı ve Demre Deveciler Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen “12. Geleneksel Demre Deve Güreşleri Festivali” yapıldı. Beymelek Mahallesi’ndeki deve güreş sahasında yapılan güreşler, tam bir festival şeklinde geçti. Geliri deve güreş kültürünü yaşatmak için kullanılan festivalini, Demre Kaymakamı Murat Uz, Antalya Milletvekili Atay Uslu, Demre Garnizon Komutanı Gürcan Güncan, Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu, çevre illerin belediye başkanları, AK Parti Antalya İl Başkanı Avukat Rıza Sümer, siyasi patilerin ilçe başkanları, daire amirleri, belediye meclisi üyeleri, mahalle muhtarlarında aralarında bulunduğu yaklaşık 6 bin kişi izledi.

Antalya, Muğla, Denizli, Aydın, İzmir yöresinden toplam 100 güreşçi deve katıldığı güreşlerde, kadın ve çocuklardan giriş ücreti alınmadı. Güreşler, Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için yapılan saygı duruşu ve istiklal marşının okunuşu ile başladı.

DEVELER GÜREŞTİ, SAHİPLERİ KAVGA ETTİ

Güreş duasıyla başlayan ve birincinin olmadığı güreşlerde ikili folklorik güreşler yapıldı. Develer alanda güreş tutarken, dışarıda da deve sucuğu satıldı. Özellikle Çineli Orhan Bey ile Bodrum’dan Kara Zindan adlı develer birbirini boyun kilidi ile bağladılar. Develeri birbirinden zor ayırdılar. Demre’den Çılgın Arap ile yine Demre’den Burak Bey adlı develerin güreşinde olaylar çıktı. Irgatcılar develeri ayırmaya çalışırken, deve sahipleri de develerin arasında birbirlerine saldırdı. Olaylar daha sonra büyümeden önlendi.

ALANDAN KAÇTILAR

Güreşlerde, Büyükşehir Kupası için Milas’tan Kanka ile Bodrum’dan Orhan Bey adlı develer, Kaymakamlık Kupası için Demre’den Çalık Bey ile Bodrum’dan Tunahan, Belediye Başkanlığı Kupası için Demre’den Alyans ile Sarayköy’den Ali Efe adlı develer güreş tuttu. Bazı develer güreşmemek için alandan kaçtılar. Bazı develerde rakibine saldırıp, alandan kaçırdı. Güreş sonunda düzenlenen ağalık ihalesini de 50 bin lira ile Demreli işadamı Mehmet Bayrakçı aldı.

“YÖRÜK KÜLTÜRÜNÜN BİR PARÇASI”

Güreşlerin yörük geleneğinin bir parçası olduğunu belirten Demre Kaymakam Murat Uz, “Batı Antalya Bölgesinde Demre İlçemiz deve güreşleri ile marka haline geldi. Deve güreşleri Kültürümüzün bir parçası olan bir Yörük geleneğidir. Biz elimizden geldiği kadar bu geleneği yaşatmaya çalışacağız” dedi.

“FUTBOLDAN DAHA ÇOK SEVİLİYOR”

Deve güreşlerini izleyen vatandaşlardan, Hatice Kübra Solumaz; “Deve güreşleri yöre kültürümüzün bir parçasıdır. Deve güreşleri düzenlendiğinde gelip izliyoruz. Aile olarak bizim de devemiz var” derken, Ümmühan Acar da, “ Deve güreşleri bizim geleneğimiz göreneğimiz. Bu günlere kadar gelmiş. Bizde izliyoruz Güreşleri çok seviyoruz” diye konuştu. Bir başka izleyici Ramazan İnal ise, “ Deve güreşleri kültürümüzün 200 yıllık geleneğidir. Bir futbol maçında Bin 500 kişi olur. Ama deve güreşlerinde 5 Bin kişi olur. Bu güreşleri yaşatalım ve koruyalım” şeklinde konuştu.

Ramazan Sarıkayalı