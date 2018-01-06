Diğer
Kategoriler

Develer meydana indi

Muğla’nın Bordum ilçesinde yarın düzenlenecek “Bodrum Deve Güreşi Festivali” öncesi ilçenin sokakları ve meydanlarına çıkan develere turistler vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Develer meydana indi

06 Ocak 2018 23:40
Develer meydana indi - Tıkla İzle

Kızılağaç Mahallesi’ndeki Deve Güreşi Arenası’nda Bodrum Belediyesi tarafından yarın düzenlenecek festival öncesi sahiplerince havutlar giydirilip süslenen develer meydana çıktı. Yaklaşık 20 devenin yer aldığı ve otogardan başlayan kortej Cevat Şakir Caddesi, İskele Meydanı, Belediye Meydanı, Neyzen Tevfik Caddesi’nden Milta Marina’ya kadar devam etti. Develeri yakından izleyen vatandaşlar bol bol fotoğraf çekip sosyal medya hesaplarında paylaştılar.

Korteje katılan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, “Kültürümüze sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bizim en büyük kültürel etkinliklerimizden bir tanesi deve güreşlerimiz. Çok güzel bir havada, çok sayıda devenin katılımıyla güreşleri yarın gerçekleştireceğiz. Umarım bu güreşler bir festival havasında, bir panayır havasında geçer ve halkımıza mutlu bir gün yaşatırız. Halkımız gerçekten böyle mutlulukları hak ediyor. Biraz dinlenirler, biraz eğlenirler. Emeği geçen, destek veren, örf ve adetine sahip çıkan tüm camiaya bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Gelidonya Develeri’nin sahibi Mustafa Oduncuoğlu, “Antalya’dan tutun da Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Denizli, Manisa gibi pek çok ilden ve onların ilçelerinden develer gelecek. 150-160’a yakın devenin güreşlere katılmasını bekliyoruz. Develerimiz baş altı, baş ve baş üstü kategorilerinde mücadele edecekler” diye konuştu. 

Tuba Ayhan
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç