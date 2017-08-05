Develeri alana yarım altın hediye edecek

Kurban bayramı öncesinde vatandaşları kurbanlık telaşı sardı. Bu yıl düve kurban edilmeyecek olması vatandaşları mecburen erkek dana ya da koyun kesmeye yöneltti. Bu durum, fiyatların geçtiğimiz yıla oranla yükselmesine neden olurken, ilçeye bağlı Karahüyük Mahallesi’nde Bünyamin Beştepe isimli besicinin yetiştirdiği develer, kurbanlık piyasasında yerini aldı.



20 yıldan fazla bir süredir çiftçilik ve besicilik yapan Bünyamin Beştepe geçtiğimiz yıldan beri beslediği develeri, kurbanlık olarak satmak istediklerini söyledi.



Devenin, bakımı oldukça zor ve masraflı bir hayvan olduğunu belirten Beştepe, 7 yaşında olan hayvanların canlı ağırlıklarının 700 kilogramın üzerine çıktığını anlattı.



Elbistanlıların deveye pek aşina olmadığını ama Türkiye’nin birçok yerinde kurbanlık olarak da eti için de tercih edilen bir hayvan olduğunu hatırlatan Karahüyüklü besici Bünyamin Beştepe, “20 yıldan beri besicilik ve çiftçilikle uğraşıyorum. Küçük ve büyükbaş hayvan beslerken geçtiğimiz yıl deve almaya karar verdim. 4 adet deve aldım. 2’sini sattık; 2’sini de besliyoruz. Kendi ahırımda besledim. Develere çok iyi baktık. Anavatanı çöl olan bu hayvanları beslemek için dikenli bitkiler topladık. Saman ve diğer yemlerle de besleyerek kurban için kesilmeye hazır hale getirdik. Şuanda canlı ağırlıkları, 700 kilogramın üzerinde. Bu hayvanın canlı ağırlığının yarısı kadar eti çıkıyor. Deve eti yağsız oluyor. Elbistan’da pek bilinmeyen bir lezzet ama gerçekten güzel eti oluyor” şeklinde konuştu.



Develeri alacak kişi ya da kişilere yarım altın hediye edeceklerinin de altını çizen Beştepe, “Kurban bayramına az bir süre kaldı. Bu süre zarfında her iki hayvanı da satmayı planlıyoruz. 1 tanesi için 8 bin 500 lira fiyat belirledik. 350-400 kilogram karkas et alınacağı düşünüldüğünde 7 hissenin de üzerine çıkabilir. Büyükbaş hayvan fiyatına göre çok çok uyguna geliyor. Ayrıca alıcılar için bir de yarım altın hediyemiz olacak. Deve beslediğimizi duyan ya da bilenler arayıp fiyat alıyor. İnşallah bayrama kadar alıcı çıkar diye bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Murat Sürücü