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Develi’de 15 Temmuz için anma yürüyüşü yapıldı

15 Temmuz 'Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü' etkinlikleri kapsamında Develi’de anma yürüyüşü düzenlendi.

Develide 15 Temmuz için anma yürüyüşü yapıldı

16 Temmuz 2017 10:57

Yürüyüş saat 19:30’da Cumhuriyet Meydanından başladı. Elbiz Caddesine akabinde Alparslan Türkeş Caddesi ve Mustafa Dandik Caddesine sonrasında yine Cumhuriyet Meydanında tamamlanan yürüyüşe ilçe halkı yoğun katılım gösterdi. Sloganlar eşliğinde tamamlanan kortej yürüyüşüne Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, resmi kurumların yetkilileri, siyasi parti başkanları, oda temsilcileri, meclis üyeleri ve İstanbul’da yaşayan 15 Temmuz günü gazilikle şereflenmiş Develiler katıldı. 


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