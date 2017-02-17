Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturması kapsamında yürütülen operasyonda Develi'nin tanınmış isimlerinden 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı ve şüphelilerin evleri ile iş yerlerinde arama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

2 gün önce gece boyunca süren operasyonlarda, aralarında avukat ve iş adamlarının bulunduğu Elif Ş.Sabri E., Nuh K., Salih G., Mustafa K., Muhammed Y., Mesut Ö., Adil E., Abdulkadir İ., Sema S. ve Fatma E. isimli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınan ve Emniyetteki sorgularının ardından Savcılığa sevk edilen şüphelilerden Sabri E., Nuh K., Muhammed Y., Adbulkadir İ. ve Sema S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli ise serbest bırakıldı.