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Devler Afyon deplasmanında

Büyükşehir Basket, TBL 11. hafta programı kapsamında Afyon Belediyesi ile deplasmanda karşılaşacak. 26 Kasım Cumartesi günü Afyon Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak zorlu mücadele saat 18.00’da başlayacak.

Devler Afyon deplasmanında

25 Kasım 2016 15:24

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi’nin 11. haftasında Afyon Belediyesine konuk olacak. 26 Kasım Cumartesi günü Afyon Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak zorlu mücadele saat 18.00’da başlayacak. 6 maçtır devam eden galibiyet serisini sürdürmek istediklerini ifade eden Basketbol Şube Başkanı Akif Köse, Afyon’a giden tüm teknik ekip ve sporculara başarılar diledi.

Köse, “Ligin güçlü ekiplerinden biriyle karşılaşacağız. Afyon Belediyesi iyi bir takım oluşturdu. Ligin iddialı takımlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Ancak her zaman ifade ettiğimiz gibi biz tüm maçları kazanmak için parkeye çıkıyoruz. İnşallah Afyon deplasmanından da galibiyetle döneceğiz. Bizim için bir önemi daha playofflardaki olası rakiplerimizden birinin de Afyon temsilci olmasıdır. Bu yüzden maçın bizim için ayrı bir önemi var. Konsantrasyonumuzu hep üst düzeyde tutarak; buradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz” diye konuştu. 


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