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Devler Ligi heyecanı yarın başlıyor | Benfica - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Paris Saint-Germain-Barcelona ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu heyecanı yarın oynanacak Benfica - Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain - Barcelona karşılaşmalarıyla başlayacak.

Devler Ligi heyecanı yarın başlıyor | Benfica - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Paris Saint-Germain-Barcelona ne zaman?

13 Şubat 2017 11:27

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu heyecanı yarın oynanacak Benfica - Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain - Barcelona karşılaşmalarıyla başlayacak.

Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı yarın ve 15 Şubat Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Turun son maçları ise 21-22 Şubat tarihlerinde oynanacak. Çeyrek finale yükselen takımlar ise, 7-8 Mart ve 14-15 Mart tarihlerinde oynanacak rövanş karşılaşmalarıyla belirlenecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın

22.45 Benfica - Borussia Dortmund
22.45 Paris Saint-Germain - Barcelona

15 Şubat Çarşamba

22.45 Bayern Münih - Arsenal
22.45 Real Madrid - Napoli

21 Şubat Salı

22.45 Bayer Leverkusen - Atletico Madrid
22.45 Manchester City - Monaco

22 Şubat Çarşamba

22.45 Porto - Juventus
22.45 Sevilla - Leicester City 

Etiketler: Benfica, Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi


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