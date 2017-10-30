Diğer
Kategoriler

Devler Ligi'nde 4. hafta heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftası yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Beşiktaş, G Grubu 4. maçında, 1 Kasım Çarşamba günü evinde Monaco ile mücadele edecek.

Devler Liginde 4. hafta heyecanı

30 Ekim 2017 13:49

Devler Ligi grup aşamalarında 4. hafta heyecanı yarın ve 1 Kasım Çarşamba günü oynanacak mücadelelerle devam edecek. Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 9 puanla lider konumda bulunan Beşiktaş, Fransız ekibi Monaco ile çarşamba günü Vodafone Park'ta oynayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın
22.45 Manchester United - Benfica
22.45 Basel - CSKA Moskova
22.45 Celtic - Bayern Münih
22.45 Paris Saint-Germain - Anderlecht
22.45 Roma - Chelsea
22.45 Atletico Madrid - Karabağ
22.45 Olympiakos - Barcelona
22.45 Sporting Lizbon - Juventus

1 Kasım Çarşamba
20.00 Beşiktaş - Monaco
22.45 Liverpool - Maribor
22.45 Sevilla - Spartak Moskova
22.45 Shakhtar Donetsk - Feyenoord
22.45 Napoli - Manchester City
22.45 Porto - Leipzig
22.45 Tottenham - Real Madrid
22.45 Borussia Dortmund - APOEL 

Uygar Aydın

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç