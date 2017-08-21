Devler Ligi'nde Play-off heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Play-off turu rövanş maçları yarın başlayacak. Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalacak son 10 takımın belirleneceği Play-off turunun rövanş karşılaşmaları, yarın ve 23 Ağustos'ta oynanacak. Türkiye’den organizasyona katılan Başakşehir, sahasında 2-1 kaybettiği maçın rövanşında, yarın 21.45'te İspanyol kulübü Sevilla'ya konuk olacak.

Başakşehir’in Play-off’u geçip gruplara kalabilmesi için rakibi Sevilla’yı iki farklı skorla yenmesi gerekiyor. 2-1’lik Başakşehir galibiyetinde ise karşılaşma uzatmalara gidecek.

Şampiyonlar Ligi Play-off Turu rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmaların skorları ise şöyle:

22 Ağustos Salı

18.30 Astana (Kazakistan) - Celtic (İskoçya) (0-5)

21.45 Rijeka (Hırvatistan) - Olympiakos (Yunanistan) (1-2)

21.45 Maribor (Slovenya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail) (1-2)

21.45 Sevilla (İspanya) - Medipol Başakşehir (2-1)

21.45 Nice (Fransa) - Napoli (İtalya) (0-2)

23 Ağustos Çarşamba

21.45 Kopenhag (Danimarka) - Karabağ (Azerbaycan) (0-1)

21.45 Slavia Prag (Çekya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-2)

21.45 Liverpool (İngiltere) - Hoffenheim (Almanya) (2-1)

21.45 FCSB (Romanya) - Sporting Lizbon (Portekiz) (0-0)

21.45 CSKA Moskova (Rusya) - Young Boys (İsviçre) (1-0)

Kadir Kaan Kızıl