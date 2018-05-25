Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali İspanyol ekibi Real Madrid ile İngiliz temsilcisi Liverpool arasında yarın TSİ 21.45'te Ukrayna'nın Kiev şehrinde oynanacak. Real Madrid 13. kez kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacekken, Liverpool ise 6. zaferini elde etmek istiyor.

Real Madrid'in yolculuğu

Real Madrid bu sezon Devler Ligi'ne Borussia Dortmund, Apoel ve Tottenham'ın yer aldığı H Grubu'nda başladı. Grupta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden Madrid, 13 puan toplayarak ikinci sırada yer aldı. Son 16 turunda Fransa'nın güçlü ekibi Paris Saint-Germain ile eşleşen Real Madrid, rakibini 3-1 ve 2-1'lik skorlarla geçerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek final ilk maçında Juventus'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Madrid, rövanşta 3-1 mağlup olmasına rağmen yarı finale çıktı. Bu kez Alman devi Bayern Münih'in rakibi olan eflatun-beyazlılar, ilk maçı deplasmanda 2-1 kazanırken, rövanşta rakibi ile 2-2 berabere kalarak finalin kapısını araladı.

Bu sezonun flaş ekibi Liverpool

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı ile dikkat çeken Liverpool turnuvaya play-off'ta Hoffenheim'ı eleyerek geldi. E Grubu'nda Sevilla, Spartak Moskova ve Maribor ile mücadele eden Liverpool, aldığı 3 galibiyet, 3 beraberlikle zirvede yer aldı. Son 16 turunda Porto karşısında ilk maçı deplasmanda 5-0 gibi farklı bir sonuçla kazanan Liverpool, ikinci maçı rölantiye aldı ve 0-0 beraberlikle üst tura çıktı. Çeyrek finalde Premier Lig şampiyonu Manchester City'nin rakibi olan Liverpool, 3-0 ve 2-1'lik galibiyetlerle yarı finale yükseldi. Cengiz Ünder'in forma giydiği ve Barcelona'yı eleyerek dikkat çeken Roma'nın rakibi olan İngiliz ekibi, ilk maçı 5-2 kazanırken, deplasmandaki rövanşta rakibine 4-2 mağlup olarak finale yürüyen taraf oldu.

Gözler Ronaldo ve Salah'ta

Real Madrid ile Liverpool arasında 70 bin kişilik NSC Olimpiyskiy Stadyumu'nda oynanacak dev finalde gözler Cristiano Ronaldo ve Mohammed Salah'ın üzerinde olacak. Real Madrid'in Portekizli yıldızı Ronaldo, bu sezon Devler Ligi'nde oynanan 12 maçta 15 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohammed Salah da bu sezon sergilediği performansla göz doldurdu. Takımıyla bu sezon 14 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Salah 11 gol, 4 asist ile Liverpool'a katkı sağladı.

Düdük Mazic'de

Yarın oynanacak zorlu karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic yönetecek. Mazic'in yardımcıları ise yine vatandaşları Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Mazic bu sezon 5 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 7 Avrupa mücadelesinde görev yaptı.

Sabri Kalkar

