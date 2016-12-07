UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam A, B, C ve D grup maçları tamamlandı. Devler liginde tur atlayan ilk takımlar belli oldu. Deplasmanda Dynamo Kiev ile karşılaşan Beşiktaş ise mücadeleden 6-0 mağlup ayrılarak grubu 3. sırada bitirdi. Beşiktaş yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Grup maçları yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.
Tamamlanan grup maçlarında sıralamalar şu şekilde:
A Grubu
1. Arsenal 14 puan (üst tur)
2. Paris Saint-Germain 12 puan (üst tur)
3. Ludogorets Razgrad 3 puan (UEFA Avrupa Ligi)
B Grubu
1. Napoli 11 puan (üst tur)
2. Benfica 8 puan (üst tur)
3. Beşiktaş 7 puan (UEFA Avrupa Ligi)
C Grubu
1. Barcelona 15 puan (üst tur)
2. Manchester City 9 puan (üst tur)
3. Mönchengladbach 5 puan (UEFA Avrupa Ligi)
D Grubu
1. Atletico Madrid 15 puan (üst tur)
2. Bayern Münih 12 puan (üst tur)
3. Rostov 5 puan (UEFA Avrupa Ligi)
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar ise şöyle:
A Grubu
Basel: 1 - Arsenal: 4
Paris Saint-Germain: 2 - Ludogorets Razgrad: 2
B Grubu
Benfica: 1 - Napoli: 2
Dynamo Kiev: 6 - Beşiktaş: 0
C Grubu
Barcelona: 4 - Mönchengladbach: 0
Manchester City: 1 - Celtic: 1
D Grubu
Bayern München: 1 - Atletico Madrid: 0
PSV Eindhoven: 0 - Rostov: 0