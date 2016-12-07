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Devler liginde turlayan ilk takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tamamlanan grup maçları sonrası tur atlayan ilk takımlar belli oldu.

Devler liginde turlayan ilk takımlar belli oldu

07 Aralık 2016 08:34

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam A, B, C ve D grup maçları tamamlandı. Devler liginde tur atlayan ilk takımlar belli oldu. Deplasmanda Dynamo Kiev ile karşılaşan Beşiktaş ise mücadeleden 6-0 mağlup ayrılarak grubu 3. sırada bitirdi. Beşiktaş yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Grup maçları yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.
Tamamlanan grup maçlarında sıralamalar şu şekilde:

A Grubu
1. Arsenal 14 puan (üst tur)
2. Paris Saint-Germain 12 puan (üst tur)
3. Ludogorets Razgrad 3 puan (UEFA Avrupa Ligi)

B Grubu
1. Napoli 11 puan (üst tur)
2. Benfica 8 puan (üst tur)
3. Beşiktaş 7 puan (UEFA Avrupa Ligi)

C Grubu
1. Barcelona 15 puan (üst tur)
2. Manchester City 9 puan (üst tur)
3. Mönchengladbach 5 puan (UEFA Avrupa Ligi)

D Grubu
1. Atletico Madrid 15 puan (üst tur)
2. Bayern Münih 12 puan (üst tur)
3. Rostov 5 puan (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar ise şöyle:
A Grubu
Basel: 1 - Arsenal: 4
Paris Saint-Germain: 2 - Ludogorets Razgrad: 2

B Grubu
Benfica: 1 - Napoli: 2
Dynamo Kiev: 6 - Beşiktaş: 0

C Grubu
Barcelona: 4 - Mönchengladbach: 0
Manchester City: 1 - Celtic: 1

D Grubu
Bayern München: 1 - Atletico Madrid: 0
PSV Eindhoven: 0 - Rostov: 0

Etiketler: Devler Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi


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