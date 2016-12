UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam A, B, C ve D grup maçları tamamlandı. Devler liginde tur atlayan ilk takımlar belli oldu. Deplasmanda Dynamo Kiev ile karşılaşan Beşiktaş ise mücadeleden 6-0 mağlup ayrılarak grubu 3. sırada bitirdi. Beşiktaş yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Grup maçları yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.

Tamamlanan grup maçlarında sıralamalar şu şekilde:



A Grubu

1. Arsenal 14 puan (üst tur)

2. Paris Saint-Germain 12 puan (üst tur)

3. Ludogorets Razgrad 3 puan (UEFA Avrupa Ligi)



B Grubu

1. Napoli 11 puan (üst tur)

2. Benfica 8 puan (üst tur)

3. Beşiktaş 7 puan (UEFA Avrupa Ligi)



C Grubu

1. Barcelona 15 puan (üst tur)

2. Manchester City 9 puan (üst tur)

3. Mönchengladbach 5 puan (UEFA Avrupa Ligi)



D Grubu

1. Atletico Madrid 15 puan (üst tur)

2. Bayern Münih 12 puan (üst tur)

3. Rostov 5 puan (UEFA Avrupa Ligi)



UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar ise şöyle:

A Grubu

Basel: 1 - Arsenal: 4

Paris Saint-Germain: 2 - Ludogorets Razgrad: 2



B Grubu

Benfica: 1 - Napoli: 2

Dynamo Kiev: 6 - Beşiktaş: 0



C Grubu

Barcelona: 4 - Mönchengladbach: 0

Manchester City: 1 - Celtic: 1



D Grubu

Bayern München: 1 - Atletico Madrid: 0

PSV Eindhoven: 0 - Rostov: 0