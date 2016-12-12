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Devlet, 2015 yılında yüzde 1,31 oranında fazla verdi

Genel devlet 2015 yılında yüzde 1,31 oranında fazla verdi, borç stoğu yüzde 27,5 oranına geriledi.


12 Aralık 2016 10:20

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2009-2015 'Devlet Hesapları İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; genel devlet 2015 yılında yüzde 1,31 oranında fazla verdi, borç stoğu yüzde 27,5 oranına geriledi. Devlet hesapları, ulusal hesaplar sistemi içerisinde alt sektör düzeyinde üretilmeye başlandı. Ulusal Hesaplar Sistemi (SNA-2008) ve Avrupa Hesaplar Sistemi’ne (ESA-2010) uyum kapsamında ana revizyon çalışmaları tamamlandı. Ulusal hesaplar sistemi içerisinde devletin ekonomik faaliyetlerinin uluslararası standartlara uyumlu, karşılaştırılabilir ve alt sektör düzeyinde detaylandırılmış olarak gösterildiği bütünleşik bir devlet veri seti oluşturuldu.
Genel devlet açığının (-) / fazlasının (+) Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranı 2012-2015 yılları için yüzde -0,19 ve yüzde 1,31 aralığında gerçekleşti. Tüm alt sektörler 2015 yılında fazla verdi. Genel devlet konsolide borç stoğunun GSYH’ye oranı ise 2015 yılında yüzde 27,5 oranına geriledi.
Avrupa Birliği’ne aday ve üye ülkeler tarafından ESA-2010 metodolojisi esas alınarak hesaplanan ve GSYH’ye göre azami yüzde 3 bütçe açığı ve yüzde 60 borç stoğunu içeren Maastricht kriterleri, 2012-2015 yılları için sağlandı.
Genel devlet toplam harcamalarının GSYH içindeki payı 2015 yılında yüzde 33,1'e geriledi. Genel devlet toplam harcamaları 774 milyar 363 milyon TL’ye ulaştı ve Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) payı yüzde 33,1 oranına geriledi. 804 milyar 987 milyon TL olan toplam gelirlerin GSYH payı ise yüzde 34,4 oranına arttı. Değer olarak ana harcama ve gelir kalemlerinin tamamında artış görüldü.
2009-2012 yıllarında negatif gelir-gider dengesi nedeniyle net borçlu olan genel devlet, 2013 yılı itibariyle net borç veren durumuna geldi. 2015 yılında 30 milyar 624 milyon TL gelir fazlası elde edildi.
Genel devletin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 2015 yılında yüzde 15,9 oranında artarak 655 milyar 224 milyon TL oldu. Ürün ve ithalat üzerindeki vergilerin ve net sosyal katkıların toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payları artarak sırasıyla yüzde 45,8 ve yüzde 33,5 oldu. Sermaye vergilerinin payı yüzde 0,1 oranında sabit kalırken, gelir, servet vb. üzerindeki cari vergilerin payı yüzde 20,6 oranına geriledi. 

Etiketler: TÜİK


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