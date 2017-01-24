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Devlet anneye 5 bin 924 lira ödeyecek

Devlet, çalışan annelere bebekler dünyaya geldikten sonra kullanılan 122 gün izin parasını ve bakıcı parasını da ödeyecek

Devlet anneye 5 bin 924 lira ödeyecek

24 Ocak 2017 19:33

Çalışan kadınlar bebekleri dünyaya geldikten sonra 122 gün izin kullanan kadınlar bu sürenin parasını alabiliyor. Doğumdan sonra annenin eline en az 4 bin 424 lira geçiyor. Şimdi devlet anneye bakıcı parası da ödüyor.

İKİ HAK KULLANILABİLİR

Doğum öncesi ve sonrası toplam 122 gün izin kullanan kadınlar, çalışmadıkları sürenin parasını alabiliyor. Buna rapor parası deniyor. SSK’lı annenin eline doğumdan sonra en az 4424 lira geçiyor. Devlet şimdi de annelere bakıcı parası ödüyor. Sırasıyla konuları açıklayalım. Annelerin elini en çok ‘rapor parası’, ‘iş göremezlik ödeneği’ veya diğer adıyla ‘doğum parası’ rahatlaıyor.

HESAP 112 GÜNÜN ÜZERİNDEN


Çoğu anne, SGK’nın otomatik olarak yaptığı bu ödemeyi almayı dahi unutuyor. Rapor parasının amacı, kadının çalışmasına engel bir hastalık, kaza veya hamilelik gibi bir durumda bu süre için belirli oranda gelir güvencesi sağlamak. Doğumdan önce 8 hafta (çoğul gebelikte 10 hafta), doğum sonrasında 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta veya 112 gün izin veriliyor. Rapor parası bu güne ve brüt maaşa göre hesaplanıyor.

ÖDEME PTT VE ZİRAAT'TEN

Asgari ücretle çalışırken doğum nedeniyle bu yıl 16 hafta izin kullanan sigortalı kadın 4424 lira iş göremezlik ödeneği alıyor. Ödeme son üç ayda alınan ‘brüt ücret’e göre. Tabloda bordroda yazan brüt ücrete göre alınabilecek rapor paralarına yer verilmiştir. Ödemeler PTT ve Ziraat Bankası aracılığıyla yapılıyor. Doğum izni bitenler kimlik numarasıyla ‘turkiye.gov.tr ‘ye girerek SSK doğum parsı sorgulaması yapabilir.

BAKICI PARASININ KAPSAMI GENİŞLEDİ

Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse edilen ve SGK tarafından yürütülen ‘Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’ne Ankara ve İstanbul da dahil edildi. Antalya, İzmir ve Bursa’da bugüne kadar 6 bin 755 anne ve 8 bin 418 çocuk bakıcısı faydalandı. Toplam 15 milyon euro hibe dağıtıldı. Ankara ve İstanbul’da ilk etapta 5 bin anneye ayda 1500 lira ödeme yapılacak. 0-2 yaş çocuğu olan Bakıcı ve doğum parasını alanların eline en az 5924 lira geçecek. Bu imkandan, sigortalı çocuk bakıcısı çalıştırmaları halinde 0-2 yaş arası çocuğu olan çalışan ya da çalışmaya başlayacak işçi statüsündeki anneler yararlanabilecek. Ön kayıtlar sgk.gov.tr ve evdecocukbakimi.net adreslerinden, kesin kayıtlar ise il müdürlüklerinde yapılacak. Projeden yararlanmak isteyen annenin ücreti, asgari ücretin iki katını aşmayacak. 

Kaynak: Posta


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