Devlet Bahçeli 23 Kasım’da Manisa’ya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Şehircilik Şurası’na katılmak üzere Ankara’ya giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilk olarak MHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Burada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelen Başkan Ergün, Manisa’daki projeler ve hizmetleriyle ilgili çalışmaları anlattı. Başkan Ergün, Genel Başkan Bahçeli’yi Manisa’ya da davet etti. Görüşme sonrası müjdeli haberi sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Ergün, MHP Lideri’nin 23 Kasım’da Manisa’ya geleceğini duyurdu. Başkan Ergün, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Manisa Büyükşehir Belediyesinin ilçelerdeki proje ve yatırımlarının toplu açılış ve temel atmalarını gerçekleştireceğini söyledi.

MHP Genel Merkezi’ndeki temaslarının ardından Başkan Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Şehircilik Şurası’na katıldı. 30 büyükşehir belediye başkanı ile il ve ilçe belediye başkanlarının yer aldığı toplantıda Başkan Ergün, belediye başkanlarıyla görüş alışverişinde de bulundu. Başkan Ergün’ün Ankara temaslarının süreceği ve Manisa ile ilgili proje ve yatırımların takibi noktasında temaslarda bulunmaya devam edeceği belirtildi.