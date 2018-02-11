Devlet Bahçeli: 'Alın PKK’yı, vurun CHP’ye'

Antalya’da düzenlenen MHP İl ve İlçe Başkanları Toplantısının kapanış oturumunda konuşan Bahçeli, “Afrin şehir merkezine girmeyelim” diyen Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak, “Afrin’e girmeyin demek, PKK’ya ellemeyin, PYD’ye yanaşmayın, Türkiye’ye saldırın demektir ve terör işbirlikçiliğidir. Peki, Afrin’e girmeyeceksek, Zeytin Dalı Harekâtı’nı niye başlattık? Niye bunca emek ve şehit verdik? Dağda taşta terörist ararken, bunların kaçıp şehir merkezine sığınacağını, oradan da yeni kanlı eylemlerini planlayacağını Sayın Kılıçdaroğlu bilmiyor mu? Hadi bilmiyor olsun, bölgeyi tanıdığını her fırsatta ima ve ifade eden Muhasebeci Kenan da mı bilmiyor? Musul’da tekledi muhasebeci oldu, bari Afrin konusunda sıkıyorsa dik dursun da görelim. CHP Genel Başkanı’nın ağzından PYD/YPG’yi terör örgütü olarak duyanınız oldu mu? Amasız, fakatsız terörle mücadeleye destek verdiğini, dua ettiğini göreniniz, öğreneniz bulundu mu? ABD’ye bir çift sözü, biraz tepkisi işitildi mi? Alın PKK’yı, vurun CHP’ye” ifadelerini kullandı.

“KIZILELMA DESEK, KİLOSUNUN NE KADAR OLDUĞUNU, NEREDE ALINIP SATILDIĞINI SORARLAR”

CHP’ye eleştirilerini sürdüren MHP lideri, “Bunlar, PYD/YPG’nin terör örgütü olduğuna dair değerlendirme yapacak istihbari bilgiye, kurumsal yapıya da sahip değillermiş. Kim diyor, CHP’li bir milletvekili, eski parti sözcüsü. Nerede diyor, milletin gözünün içine baka baka bir televizyon kanalında. Sözün bittiği nokta burasıdır. PYD’ye, YPG’ye, YPJ’ye sırtını yaslamak da böyle bir şeydir. Bunları söyledik diye fikir ve ülkülerimize çağ dışı diyenler doğrudur; zira ülkülerimiz çağlar açtı, çağlar kapattı, nitekim çağlar bizden çok ama çok geride kaldı. Kızılelma desek, kilosunun ne kadar olduğunu, nerede alınıp satıldığını sorarlar. İlay-ı Kelimetullah desek saf saf değil, bön bön yüzümüze bakarlar, birden bire orak çekiçli günlerini hatırlayıp derin bir ah çekerler, dertli bir of derler. Bunlar ki, anca falanımıza filan olurlar, unutmayın, kafamızı çevirdiğimiz de yalan olup kurumuş yaprak gibi savrulup giderler. Akif diyor ki, ‘Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır.’ Biz vatana sahip çıkacağız. Biz devlete sahip çıkacağız. Biz Cumhurun ittifakıyla, milletin mutabakatıyla geleceğimize sahip çıkacağız, bekamıza ve istiklal haklarımıza Allah’ın izniyle leke düşürmeyeceğiz. Karşımızda; CHP, İP, HDP, PKK, YPG, PYD, FETÖ, DHKP-C olursa olsun; bizim de milletimiz vardır, bizim de rahmetine sığındığımız bir tek Allah’ımız vardır” diye konuştu.

Türkiye’nin bir beka mücadelesi verdiğini belirten ve milli mutabakatın önemin değinen Devlet Bahçeli, “Bekamıza, İstiklal haklarımıza Allah’ın izniyle leke düşürmeyeceğiz” dedi.