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Devlet Bahçeli tek aday!

Devlet Bahçeli, MHP'nin 12. Olağan Kurultayında, 1176 delegenin tamamının imzasıyla Genel Başkanlığa tek aday gösterildi.

Devlet Bahçeli tek aday!

18 Mart 2018 12:14

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