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Devlet Bahçeli'den 'bakanlık' iddialarına cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Zaten uzun zamandan bu yana bazı CHP sözcüleri açık oyla ilgili tartışma yaratıyorlar. Bütün tercihlerin netleştiği dönemde gizli oylamayı nerede yaparsanız yapın, karanlık bir hücrede de yapsanız, eğer onun tercihi belliyse, o bir anlamda açık oy demektir“ dedi.

Devlet Bahçeliden bakanlık iddialarına cevap

19 Ocak 2017 20:26

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM kulisinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli, MHP’nin hükümete bakan vermesine ilişkin soruya, “Anayasa değişiklik süreci başladıktan sonra ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerek komisyonda gerek Genel Kurul’da görüşmeleri sırasında özellikle Cumhuriyet Halk Partisi bazı sözcüleri akşam televizyonlarda araştırmacı, yazar olarak konuşma hakkı elde etmiş olanların değerlendirmelerinden, Milliyetçi Hareket Partisi’ne karşı, haksız bir suçlama yapmaktadırlar. Milliyetçi Hareket Partisi milletimizin talep ve beklentileri doğrultusunda inanmış olduğu yolda, bir anayasa değişikliğini gerçekleştirme kararını alınca, bu karar sırasında herhangi bir anlaşma, pazarlık vesaire gibi buna benzer bir takım değerlendirmelere muhatap olabilecek bir parti değildir. O nedenle bu pazarlık konusunu özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri, İzmir milletvekillerinden birisi, bir de zannediyorum deniz Baykal beyin konuşması sırasında üzerine yapmış olduğu vurgulamalar var,. Bunları şiddetle reddediyorum. Bu tür söylemleri kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım’ın açıklamalarına ilişkin olarak Bahçeli, “Böyle bir soruya şu aşamada cevap verebilecek durumda değiliz. Çünkü anayasa görüşmeleri sırasında hiçbir maddenin gündeme alınıp üzerinde çalışma yapıldığı sırada gelecekle ilgili herhangi bir tasarrufta bulunulmamıştır, görüşler ileri sürülmemiştir. Dünkü açıklama itibariyle karanlıkta göz kırpmışlar, bizim haberimiz yok. Adalet ve Kalkınma Partisi içinde MHP kökenli değerli milletvekilleri var. Eğer onları kast etmişlerse, o AKP kendi meselesidir. Onların MHP kökeni ile ilgili yorumları geride kalmıştır. Eğer o şahsiyetleri değerlendirme gibi bir ihtiyaç hissediyorlarsa, o AKP’nin bileceği iştir. O tür tasarrufa saygı duyarız” şeklinde konuştu.
Teklif gelmesi halinde ne yapacaklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, “Pazarlık anlamı taşıyabilecek, mevcut anayasa değişikliğini gölgeleyebilecek herhangi yaklaşımı kabulümüz mümkün değildir. Bugün veya yarın fark etmez, bahse konu 2019’sa daha 3 sene vardır. Kim öle kim kala” diye konuştu.

Bahçeli oylamaya ilişkin olarak, birinci turdaki eğilimin ikinci turda da devam ettiğini söyleyerek, “Bunun yorumu şudur; anayasa değişikliği millet huzuruna çıkabilecek bir yola girmiştir. Referandum bu gidişatla kaçınılmaz olacaktır. Bunu da tarihini siyasi otoriteler belirleyecektir” şeklinde konuştu.

MHP’nin nasıl bir kapmanla yürüteceğini ilişkin soruya bahçeli, “İçeride ‘evet’ diyoruz, millet huzurunda da ‘evet ‘ diyeceğiz. Kampanyamız ‘evet’ üzerine kuruludur” ifadelerini kullandı.

Açık oy kullanılmasına ilişkin soru üzerine Bahçeli, “Zaten uzun zamandan bu yana bazı Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüleri açık oyla ilgili tartışma yaratıyorlar. Bütün tercihlerin netleştiği dönemde gizli oylamayı nerede yaparsanız yapın, karanlık bir hücrede de yapsanız, eğer onun tercihi belliyse, o bir anlamda açık oy demektir. Kalkıp da deve kuşu gibi kafayı kuma gömmenin bir anlamı yoktur. Ben gidiyorum, perdeyi çekiyorum, oyum ‘evet’. Bunu ister herkes görsün, ister görmesin, benim oyum ‘evet’. Bunu açığı kapalısı yok” dedi.

AK Parti ile birlikte kampanya yürütmeleri hakkındaki soru üzerine Bahçeli, “Biz iki ayrı tüzel kişiliğiz. Bizim kendi üslubumuza göre, ‘evet’ diyeceğimiz söylemlerimiz olur” diye konuştu.  

Ahmet Umur Öztürk


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