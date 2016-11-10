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Devlet Bahçeli'den Başbakan Yıldırım'la görüşme açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Devlet Bahçeliden Başbakan Yıldırımla görüşme açıklaması

10 Kasım 2016 19:48
Devlet Bahçeli'den Başbakan Yıldırım'la görüşme açıklaması - Tıkla İzle

Bahçeli açıklamasında, "Türkiye’nin sorun yumağı olduğunu, pek çok açmazı bulunduğunu her sağduyulu ve vicdan sahibi insanımız takdir ve tasdik edecektir. Şu sorunun cevabını aramak durumundayız: Akışa kendimizi bırakıp ağırlaşan meselelerin derinleşmesini atıl ve etkisiz şekilde izleyelim mi? Ya da milletçe hamle üstünlüğünü elimize alıp milli iradeyle gelişmelerin seyrine müdahil mi olalım? Önce bu kararı vermek zorundayız. Milliyetçi Hareket Partisi bahis konusu vatan ve millet olduğunda fedakarlıkta sınır ve eşik tanımayan bir inanmışlığa sahiptir. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışımız bu inanmışlığın tezahürüdür. Biz tutarlıyız, ilkeliyiz, dürüstüz ve ahlakın burcuyuz. Şu anda fiili açmaz ve kriz hali Türkiye’nin önünü tıkamış, ufkunu kapatmış, devlet ve toplum hayatının ömrünü karartmıştır. Bilhassa 15 Temmuz’dan sonra siyasi dinamikler farklılaştığı gibi karmaşıklaşmış, ülkemiz öngörülebilir olmaktan çıkmıştır. Peki, vatan ve millet sevdalıları buna tepkisiz, ilgisiz, duyarsız ve yabancı mı durmalı, yoksa meşruiyet ve millete bağlılığı mı sağlamalıdır? Elbette ikincisidir. Bu nedenle, bugün Sayın Başbakan’ın şahsımla paylaştığı anayasayla ilgili düşüncelerini müspet ve makul buluyoruz. Sayın Yıldırım’la oldukça verimli geçen görüşmemizin, inanıyorum ki ülke ve millet hayrına güzel gelişmelere vesile olacağı kanaatindeyim. Henüz somut bir siyasi mutabakat sağlanmamış olsa da, önümüzdeki sürecin Türkiye’deki fiili dayatmayı çözeceği ümidindeyim. Milliyetçi Hareket Partisi mazlumların sesine kulak veriyor, çaresizlerin, umutla istikrar ve refah gözleyenlere el uzatıyor, kucak açıyor. Sorunun bir parçası değil, çözümün yol başçısı; kaosun mimarı değil, huzur ve düzenin yol açıcısı olmaktan başka bir tercihimiz yoktur. Geleceğimizin politik kararı vatan coğrafyasının ana damarında yazılıdır; bunu anlamalı, buna göre hazırlık yapıp hareket etmeliyiz" dedi.  

Etiketler: açıklama yaptı, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı


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